Как провести выходные весело и ярко в Новокузнецке

Шахта или подземный ход?

Ищем таинственный «подземный ход» под Кузнецкой крепостью

В Новокузнецке существует красивая легенда, будто бы когда-то из Кузнецкой крепости можно было выйти прямиком на берег реки Томи по подземному ходу. Каких-то лет 30-40 назад можно было даже найти следы таинственного «подземного хода» - полуобвалившиеся штольни, напоминавшие тоннели. Находились смельчаки, которые даже смело спускались под землю!

Но действительно ли это были таинственные подземные ходы? Об этом можно будет узнать на презентации пешеходной экскурсии к шахте Якова Фамильцева. Именно старые штольни жители Новокузнецка принимали за секретные лазы. К слову, шахта Фамильцева была первой в черте города. Но просуществовала она совсем недолго. А вот сколько именно лет, почему ее все-таки закрыли и зачем пытались возобновить добычу угля, вы обязательно узнаете на пешеходной экскурсии. А вот получится ли увидеть те самые подземные ходы и что скрывается за провалами в земле на территории Кузнецкой крепости, вам расскажет экскурсовод. Презентация нового экскурсионного маршрута состоится 15 августа. В дальнейшем экскурсии будут проводиться по предварительной записи.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

проезд Крепостной, 1, т.: (384-3) 36-00-92, 36-01-00.

время работы: понедельник-пятница с 9.30 до 17.30, суббота-воскресенье с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей.

Шахта или подземный ход? ФОТО: humus.livejournal.com

Эх, дороги!

Спешим на концерт в честь открытия скоростной трассы

Еще быстрее и комфортнее – такой будет новая трасса «Ленинск-Кузнецкий - Кемерово». Открытие ровной дороги, по которой очень быстро можно будет добраться до областного центра, будет отмечено на большом фестивале «Дороги Кузбасса». Организаторы обещают яркую развлекательную программу, много музыки и драйва.

Гостей фестиваля ждет множество площадок. Здесь можно будет стать участником массовой зарядки, пострелять в тире и поиграть в хоккей, испытать свои силы на площадках масс-рестлинга, кросс-лифтинга и многого другого. А еще на разных интерактивных зонах участников праздника ждут показательные выступления черлидеров, мастеров гиревого спорта и боевых искусств, а также незабываемое фристайл-шоу на мотоциклах от «FMX - КОМАНДА FERZ».

Как и положено в праздничный день, на главной площадке фестиваля будут выступать лучшие группы Сибири – «BlackSword», «Рви Меха – ОРКЕСТР!», «Левый берег», Lightning strike», «Живая Вода» и «Седьмой рубеж». Приглашенная звезда фестиваля – рок-группа «Руслан VEGA». Завершится праздник барабанным файер-шоу и фейерверком.

Парковка ТРЦ «Планета»

ул. ДОЗ, 10а

17 августа, начало в 16.00, завершение в 23.00

Вход свободный.

Спешим на концерт в честь открытия скоростной трассы.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Как настоящие ниндзя!

Тренируем силу и ловкость

Знаете ли вы, что в Новокузнецке работает почти настоящая школа подготовки ниндзя? В «Парке приключений» установлена большая трасса с различными препятствиями, преодолеть которые по силам только самым сильным и ловким! Сможете ли вы пройти по канату или воздушным петлям, которые раскачиваются, словно качели? Сумеете ли удержаться, когда вокруг начнут летать боксерские перчатки? А как вам полет на тарзанке и скалодром? Чтобы справиться со всеми испытаниями, необходимы ловкость, координация движений и бесстрашие!

Первый раз преодолеть все препятствия вам поможет опытный инструктор. Возможно, он даже подскажет, как сделать это быстро и просто. А вот потом все зависит только от вас! Будьте уверены: с каждым разом вы все быстрее и быстрее будете проходить трассу и, возможно, однажды установите собственный рекорд!

«Парк приключений»

Территория парка имени Гагарина

Ежедневно с 10.00 до 22.00

Цена билетов: 200 рублей

Как настоящие ниндзя! ФОТО: Дмитрий Нуриев.

Города как узоры

Узнаем в геоглифах города разных стран мира

Нарисовать рисунок на листе бумаги очень просто. Но есть и другие рисунки, для создания которых не нужны ни карандаши, ни краски. Более того, рассмотреть их возможно только с воздуха. Такие рисунки называют геоглифами. Самый известные геоглифы – древние гигантские рисунки в пустыне Наска.

Впрочем, каждый, кто хоть раз летал на самолете, видел и иные «геоглифы» – красочные и необычные, созданные архитекторами и строителями. Это самые обычные города, у каждого из которых свои очертания, свои запутанные или прямые линии улиц, рек, высоток. Яркий и самобытный художник из Уфы Ринат Миннебаев предлагает взглянуть на эти линии, сплетающиеся в сложные и неповторимые узоры, как на произведения искусства. На больших листах бумаги ручного литья размером 100х100 сантиметров он воспроизвел ландшафтные схемы городов разных стран мира «с высоты птичьего полета» в виде невысокого рельефа. В рисунках кварталов, дорог, рек можно узнать Амстердам, Санкт-Петербург, Нью-Йорк и другие города. Возможно, увидев современные геоглифы от Рината Миннебаева, вам захочется поближе познакомиться с этими городами и отправиться в путешествие.

«2 Суворова»

ул. Суворова, 2, тел.: 8-923-626-6551

Понедельник – пятница, с 11.00 до 19.00

Цена билетов: 30 рублей.