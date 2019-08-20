Участникам циничного убийства женщины в Кузбассе вынесли приговор

В Кузбассе вынесли приговор двум участникам циничного убийства молодой женщины, которое произошло почти пять лет назад. Еще двоих ждала не менее страшная участь, чем их жертву.

Убийство спланировал двоюродный брат погибшей, чтобы завладеть ее квартирой и машиной. Наживу он хотел разделить со знакомым, который согласился на убийство женщины. Помочь реализовать план они попросили трех жителей Ленинска-Кузнецкого.

Свою жертву сообщники подкараулили у подъезда. Один из них, представившись полицейским, предложил женщине пройти в машину под предлогом разговора о бывшем сожителе.

- В автомобиле ей надели наручники, после чего один из присутствующих задушил потерпевшую, ее тело они закопали на обочине автодороги. Затем, действуя согласно преступной схеме, обвиняемые похитили из квартиры убитой документы на недвижимость, компьютерную технику, также завладели ее автомобилем. После чего выставили имущество на продажу, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Покупатель на квартиру нашелся быстро - директор агентства недвижимости, куда обратились преступники, решила приобрести ее для себя. Пока готовились документы по сделке, она случайно увидела в Сети информацию о поиске женщины, которая числилась владелицей квартиры. Риелтор обратилась в полицию, в результате подельники были задержаны. 44-летний обвиняемый показал следователям, где убийцы закопали тело.

Также выяснилось, что организатор преступления был убит тем же способом, что и его сестра. Между ним и 45-летним подельником произошел конфликт, в ходе которого последний задушил мужчину. Его тело преступники вывезли на заброшенный шлаковый отвал одной из шахт.

- По ходатайству следователя в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следует отметить, что 44-летний задержанный не стал дожидаться суда, покончив жизнь самоубийством, - уточнили в ведомстве.

На основании вердикта присяжных заседателей двое подсудимых, жители Ленинска-Кузнецкого 42 и 45 лет, признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях. В отношении 55-летнего подсудимого, который участвовал в укрывательстве преступлений, судом уголовное преследование прекращено за истечением сроков давности.