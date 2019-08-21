Больше 26 нарушений: стали известны причины закрытия кемеровской «Лапландии»

Специалисты рассказали о найденных в кемеровской «Лапландии» нарушениях. Они связаны с неисполнением требований пожарной безопасности.

Согласно материалам Центрального районного суда города Кемерово, в мае 2018 года в госорган обратились представители прокуратуры с иском против владельца «Лапландии». От компании потребовали устранить нарушения пожарной безопасности, а также привести задние в первоначальный вид и отремонтировать кровлю для устранения протечек.

В июне 2019 года перечень исковых требований был увеличен. В частности, в 60-дневный срок владельцев торгового центра попросили устранить 26 нарушений. В их числе - отсутствие проектной документации на автоматическую пожарную сигнализацию и установку пожаротушения, несоответствие правилам ширины эвакуационных путей и выходов, коридоров и лестничных маршей, частичное отсутствие системы пожаротушения в помещениях, самовольно возведенные перегородки на лестницах и в коридорах и др.

8 августа в суд поступило ходатайство об отказе истца от заявленных выше требований. Это связано с тем, что владелец устранил имеющиеся в здании нарушения.

Напомним, что торговый центр закрыли по решению суда 22 апреля текущего года. В нем выявили 22 нарушения правил пожарной безопасности. Собственники пытались оспорить решение, но суды высших инстанций оставили все без изменений.

Вновь для посетителей «Лапландия» открылась 20 августа.