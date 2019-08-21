Автоподстава: женщина на костылях бросилась под автобус в Новокузнецке

Дорожно-транспортное происшествие с участием 50-летней женщины и маршрутки и с неожиданными последствиями произошло в Новокузнецке. Третьим невольным участником стала камера наблюдения – именно сделанная ею запись расставила все точки над i.

Головой под колесо

Эта история случилась еще 16 августа, но свое продолжение получила на этой неделе. Водитель автобуса, следующего по маршруту №58, Юрий Иванов (имя изменено по просьбе участника ДТП) в тот день был на линии. Он свернул с проспекта Металлургов на Пионерский проспект и, подъезжая к остановке, обратил внимание на женщину. Дама неопределенного возраста и неопрятного вида вышла на проезжую часть и принялась махать костылем.

- Такое поведение, конечно, насторожило. Я стал выворачивать к остановке так, чтобы ненароком не задеть женщину, - вспоминает Юрий Иванов. – А потом началось что-то невероятное.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/727134" frameborder="0"></iframe> Женщина на костылях бросилась под автобус в Новокузнецке..Видео: vk.com, "новокузнецк42"

Дождавшись, когда автобус остановится, женщина сделала шаг в его сторону и упала. Прямо головой под колесо! Водитель тут же бросился к упавшей. Вместе с ним на помощь женщине подоспел мужчина-пешеход.

- Мы ее подняли. Спрашиваю: где-то болит? Все в порядке? Скорую вызвать? Она головой кивает: мол, все нормально. Сказала, что надо ей до рынка доехать. Ну, мы ее завели в салон, усадили, - продолжает рассказ Юрий. - Да если б я ее сбил, вызвал бы и скорую, и ГИБДД. А тут все-таки просто так упала, сама.

Тем не менее, Иванов был уверен: женщине по-прежнему нужна помощь. Доехав до остановки, он вышел из кабины, чтобы помочь пострадавшей спуститься со ступенек. Но та уже сама выбралась из автобуса и, помахав на прощанье костылем, запела что-то из разряда «Враги сожгли родную хату». Женщина пошла своей дорогой, а автобус – своей.

Прежде, чем броситься под колеса, женщина вышла на проезжую часть. ФОТО: кадр видео с камеры наблюдения.

Скрылся с места ДТП

Через несколько дней Юрия Иванова неожиданно вызвали в ГИБДД.

- Там чуть ли не операцию «Перехват» объявили! Приехали на конечную, разыскивали… – слегка преувеличивая, со смехом рассказывает водитель.

Но в тот день ему было не до смеха. В полиции сообщили, что потерпевшая написала на него заявление. Со слов женщины, водитель сбил ее на остановке, потом посадил в автобус, довез до «Рынка», высадил и уехал. Дома ей стало плохо, и дама с костыльком вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали ушиб грудной клетки.

- Я за рулем 37 лет, автобусы вожу 34 года, и ни разу не было таких случаев. А тут грозит лишение прав: сбил пешехода, да еще и с места ДТП скрылся! – Юрий Иванов был в растерянности: лишаться работы и прав ему совсем не хотелось!

Мгновение - и женщина уже лежит головой под колесами автобуса. ФОТО: кадр видео с камеры наблюдения.

Музей спешит на помощь

И тут ему на помощь пришли сотрудники Новокузнецкого краеведческого музея. Оказалось, что камера наблюдения, установленная на фасаде здания музея, смотрит как раз на остановку. И весь инцидент от начала до конца она зафиксировала. Музейщики предоставили запись, а полицейские, просмотрев их, пришли к однозначному выводу: водитель не виноват, а весь инцидент – не более, чем автоподстава.

- Мы пока ее поднимали, сами испачкались, потом салон испачкали. Я очень переживал, что женщина пострадала, пусть и не по моей вине. А она вот так вот поступила… - разводит руками Юрий.

Водитель автобуса намерен написать заявление на пассажирку с костылем – за клевету. Юрий говорит, что его цель - не компенсации (об этом речи не идет), а желание законным образом наказать клеветницу. Пусть даже и небольшим штрафом. Чтобы неповадно было другим.

В отделе пропаганды областной Госавтоинспекции отметили, что ДТП с автобусом и пешеходом зафиксировано не было. Тем не менее, в ведомстве напомнили, что пешеходам нельзя выходить на проезжую часть вне пешеходного перехода. Даже если им хочется помахать рукой автобусу.