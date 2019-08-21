Чужой в родном городе: кемеровчанин в 80 лет вернулся в Кемерово и не узнал его

В ту ночь многим жителям Припяти отчего-то не спалось. Борис Малюков вместе с женой Еленой уснул лишь в полпервого - готовились ко дню рождения дочери - а примерно через час в их доме раздался телефонный звонок. Трубку сняла супруга - ее срочно вызывали в медсанчасть Чернобыльской атомной электростанции. Это было 26 апреля 1986 года.

Человек из Кемерова

Борис Малюков родился в 1939 году в городе Кемерово. Он стал шестнадцатым ребенком в семье - разница в возрасте со старшим братом составляла 22 года. Хоть и ютились в бараке, но жили дружно. После школы стал работать на коксохимическом заводе, а в 20 лет переехал в город Томск-7: здесь жил его старший брат - летчик, который после войны окунулся в атомную энергетику.

- Годы, прожитые в Кемерове, были самыми лучшими. Потом жизнь пошла так быстро, в движении годы незаметно пролетели, - вспоминает Борис Петрович.

До 20 лет Борис Малюков жил в Кемерове и очень любил этот город Фото: savok.name

Живя в Томске, Борис поступил на заочное отделение Московского финансово-экономического университета. А потом и семьей обзавелся. Вместе с женой и дочерью в 1970 году переехал в город Мелекесс - с 1972-го это Димитровград. Здесь они прожили девять лет и волею судеб оказались в украинской Припяти. Жена устроилась в медсанчасть терапевтом. Глава семейства занял должность директора строящейся гостиницы.

Взрыва не слышали

Ночь с 25 на 26 апреля 1986 года для семьи Малюковых была тревожной. Сначала долго не могли уснуть, так как готовились к 18-летию дочери Ольги, потом телефонный звонок развеял только-только настигший супругов сон. Это звонили из медсанчасти и вызывали Елену на работу. Срочно. То, что взорвался ядерный реактор, известно еще не было - взрыва они не слышали.

В четыре утра 26 апреля Елена позвонила домой из медсанчасти и попросила мужа прийти за йодистыми таблетками. Вместе с дочкой Ольгой Борис подготовил дом, чтобы избежать облучения.

- Мы с Ольгой встали и, как учили на курсах по гражданской обороне, стали заклеивать окна, дымоходы. Днем вышел на улицу, а там дети в песочнице играют. Как будто ничего не произошло. Говорю родителям: «Что вы делаете? Песок сейчас грязный». Потом стали таблетки раздавать, правда, на все население Припяти их не хватило. Ездили в Полесское за медикаментами, - рассказывает Борис Петрович.

Практически весь день 26 апреля Малюков провел в медсанчасти. Видел первых облученных ребят - они были грязными, их сильно рвало. Около 11 вечера их увезли в аэропорт Киева, практически никто из них не выжил.

Участвуя в ликвидации, Борис Петрович получил дозу облучения. Сейчас он инвалид 2 группыФото: Екатерина БОРМОТОВА

Эвакуацию населения близлежащих к атомной станции городов начали только через полтора суток после аварии. Семья Малюкова оказалась в поселке Красятичи, но уже 28-го Елена вернулась в Чернобыль. В начале мая жителям Припяти разрешили забрать из своих домов документы и ценности.

- В скафандрах, в бахилах - все как положено. Забрали документы и какие-то ценные вещи.

Работали и облучались

Вскоре Малюковы переехали за 22 километра от Чернобыльской АЭС. Их разместили в пионерском лагере «Сказочный». Отсюда супруги ездили в Чернобыль и участвовали в ликвидации последствий аварии. Елена помогала облученным. Борис организовывал связь, доставлял на станцию необходимые материалы, занимался снабжением.

- Облучился хорошо, конечно. Средств защиты не хватало. В июне нас отправили на Смоленскую атомную станцию. Через полгода вернулся в Чернобыль, уволился и уехал в Киев. В 1987 году вновь приехал на Чернобыльскую АЭС, где трудился замом начальника станции по хозяйственной части. Супруга тоже была здесь. Она на АЭС проработала 12 лет.

Жена Бориса Петровича проработала на ЧАЭС 12 лет, она была терапевтом Фото: Валерий ЗУФАРОВ и Владимир РЕПИКФото: ТАСС

В начале 90-х Борис Малюков получил статус ликвидатора аварии на ЧАЭС в 1986 -1988 годах. Также ему дали инвалидность третьей, а потом второй группы.

- Инвалидность получил не за один день, естественно. Много раз лежал в больнице. Часто отнимались руки или ноги. Вот представляете, просыпаюсь, а рука как плеть, ничего не чувствует. Страшно. Молодой же еще был.

После Чернобыля семья поселилась в Киеве. В 2010-м Борис Петрович потерял супругу, которую парализовало в последний год жизни. Дочка переехала в Париж, сын - в Харьков. Через семь лет мужчина понял, что не может больше оставаться на Украине.

Другой Кемерово

- Русский язык запрещают, национализм процветает. Обстановка сложная. Я все взвесил, понял, что «Слава Украине» никогда не скажу. Позвонил в посольство России, мне сказали, что дадут гражданство. Я больше не стал раздумывать и в начале ноября 2017 года приехал в Кемерово.

В столице Кузбасса у Бориса Петровича живет сестра, которая старше его на четыре года. Когда он получил российский паспорт, стал проходить медкомиссию, чтобы подтвердить инвалидность. Кемеровские врачи после осмотра дали ему третью группу, но ликвидатора аварии на ЧАЭС это не устроило. Он подал документы на областную комиссию - результат тот же. Тогда Борис Петрович обратился в Москву. Столичные врачи подтвердили вторую группу. 22 апреля 2019 года кемеровчанин получил соответствующие документы. Теперь оставалось решить вопрос со статусом ликвидатора.

В Кемерово Борис Петрович вернулся из-за политической обстановки, которая сложилась на Украине. Он пытается получить удостоверение инвалида-чернобыльца уже пять месяцевФото: Екатерина БОРМОТОВА

- Я обратился в кемеровскую соцзащиту. Но первый раз у меня не приняли документы, так как была временная регистрация. Племянница с мужем сделали мне постоянную прописку, но нужный документ в соцзащите мне вновь не выдали, - сетует собеседник. - Я обратился за помощью в областную администрацию, но ответа не получил. Пошел за помощью к депутатам - по их прошению прокуратура проводит проверку. Еще подал на соцзащиту в суд, заседание состоится 21 августа. К сожалению, родной некогда Кемерово принял меня как чужого. Вряд ли я здесь останусь.

КОНКРЕТНО

Анатолий Москвин, и.о. начальника отдела по работе с ветеранами и другими категориями населения департамента социальной защиты населения Кемеровской области:

- Органы социальной защиты действуют строго на основании законодательных актов и подтверждающих документов. Когда Борис Петрович Малюков впервые обратился в органы социальной защиты, он был гражданином другой страны - Украины. Наши специалисты объяснили ему последовательность действий, с какими документами нужно

прийти, чтобы получить удостоверение инвалида-чернобыльца. Когда пакет документов был готов, оказалось, что его удостоверение участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС - старого образца. Ему пояснили, что для получения удостоверения инвалида-чернобыльца нужно поменять старый документ на новый - это вопрос одного дня. Но прийти еще раз в соцзащиту Борис Петрович не захотел, обратился в прокуратуру. Это, безусловно, его право.