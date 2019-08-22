2019-08-22T14:21:24+03:00
Происшествия

Два дня полиция охраняет дом цыган от самосуда жителей в Кузбассе

В одном из сел произошла массовая драка, которая закончилась поножовщиной
Екатерина БОРМОТОВА
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Второй день полиция охраняет дом цыганского семейства в кузбасском селе Подгорное Фото: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112", vk.comВторой день полиция охраняет дом цыганского семейства в кузбасском селе Подгорное Фото: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112", vk.com
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Второй день полиция охраняет дом цыганского семейства в кузбасском селе Подгорное. Местные жители решили устроить самосуд из-за драки, в которой от рук цыган пострадали двое мужчин.

Все началось 20 августа. Как рассказали очевидцы, цыгане стали приставать к местным девушкам, за которых вступились знакомые парни. Завязалась драка, которая закончилась поножовщиной. Двух сельчан увезли в больницу.

21 августа к дому большого цыганского семейства стали сходиться местные жители - преимущественно мужчины - чтобы устроить самосуд. Предчувствуя недоброе, цыгане вызвали полицию. На место прибыл специальный отряд быстрого реагирования.

В массовой драке с цыганами пострадали два мужчина Фото: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112", vk.com

В массовой драке с цыганами пострадали два мужчина Фото: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112", vk.com

Как пояснили в полиции Кузбасса 22 августа, подозреваемый, который ножом ранил двух мужчин в Подгорном, уже задержан.

- Следователем ОМВД России по Ленинск-Кузнецкому району по фактам причинения вреда здоровью потерпевшим возбуждено два уголовных дела. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения, - отметили в ведомстве.

Сейчас полицейские проводят в селе мероприятия по охране общественного порядка.

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- Сначала донимали женщин, которые загорали на берегу пруда. А потом схватили там школьницу и потащили к себе во двор, - рассказал «Комсомольской правде» местный житель Алексей Давыдов. - Слава Богу, она громко кричала и брыкалась, и ее отпустили. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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