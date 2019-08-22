Какой будет погода на День шахтера в Кузбассе

Если вы все еще не достали зонтики, самое время сделать это. В ближайшие дни в Кузбассе ожидаются умеренные и сильные дожди и грозы. А вот на День шахтера в Кузбассе небо будет ясным.

В пятницу, 23 августа, в Кузбассе ожидается комфортная для августа температура - +13…+18 градусов. На востоке региона столбики термометров поднимутся до +23 градусов. Однако в последний рабочий день синоптики прогнозируют дожи, грозы и даже местами град! А в предгорных и горных районах – сильные и очень сильные дожди. Северо-западный и западный ветер в этот день будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, но его порывы могут достигать 12-17 метров. К ночи столбики термометров опустятся до +6…+11 градусов.

В субботу, 24 августа, воздух прогреется три градуса сильнее, чем в пятницу. Порывы юго-западного ветра могут достигать 17 метров в секунду ночью и 13 – днем. Кроме того, днем местами пройдут небольшие и умеренные дожди, а на востоке области прогремят грозы. К ночи станет прохладнее – до +7…+12 градусов.

А вот на День шахтера в Кузбассе осадков не ожидается. Этот день будет теплее предыдущего: ожидается до +23 градусов тепла. Юго-западный ветер будет умеренным, и лишь его порывы могут достигать скорости в 13 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до +10…+15 градусов, местами пройдут дожди и прогремят грозы.

В понедельник днем будет еще на пару градусов теплее, чем в воскресенье, ночные же температуры сохранятся в прежних пределах. Местами возможны небольшие дожди и грозы. Порывы южного и юго-западного ветра могут достигать скорости в 14 метров в секунду.