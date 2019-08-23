2019-08-23T07:03:10+03:00
Происшествия

Трое погибли: в Кузбассе легковушка столкнулась с катком

В ДТП выжила лишь девочка-подросток
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Трое погибли: в Кузбассе легковушка столкнулась с катком. ФОТО: vk.com, "Регион42"Трое погибли: в Кузбассе легковушка столкнулась с катком. ФОТО: vk.com, "Регион42"
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Три человека погибли в страшном ДТП в Беловском районе. Здесь легковой автомобиль столкнулся с дорожным катком. В аварии выжил лишь один человек.

Полиция Кузбасса устанавливает подробности ДТП, которое произошло около 6.40 на 43-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк. На обочине дороги, на одном из участков, где проводится ремонт, находилась спецтехника для укладки асфальтового покрытия. Предварительно уже установлено, что водитель автомобиля Toyota Rav 4 , который ехал с тремя пассажирами, уснул за рулем во время движения. Автомобиль съехал с дороги на обочину и врезался в стоявший там дорожный каток.

Водитель иномарки и два его пассажира погибли на месте. В ДТП выжила лишь 13-летняя девочка. Ее с травмами различной степени тяжести врачи доставили в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге и помнить, что правилами дорожного движения запрещено управлять транспортными средствами в утомленном или болезненном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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