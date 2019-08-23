2019-08-23T16:42:11+03:00
Общество

В Кемерове ограничили движение и запретили стоянки автомобилей

Ограничения движения связаны с проведением Дня шахтера
Екатерина РОМАНОВА
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Ограничения движения связаны с проведением Дня шахтера. ФОТО: администрация города Кемерово.Ограничения движения связаны с проведением Дня шахтера. ФОТО: администрация города Кемерово.
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В Кемерове с 23 по 25 августа на некоторых улицах ограничат движение автомобилей. Также будет запрещена парковка.

На время проведения праздничных мероприятий в Кемервое будет ограничено движение по некоторым улицам. Кроме того, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

Так, с 20.00 часов 23 августа до 14.00 часов 25 августа будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств:

- на улице Мичурина, от улицы Красноармейской до проспекта Советского;

- на улице Красной;

- на улице Ноградской;

- на улице Орджоникидзе;

- на улице Н. Островского, от улицы Орджоникидзе до улицы Весенней;

- на улице Притомской Набережной, от улицы Красной до улицы Весенней;

- на улице Арочной, от улицы Красной до улицы Орджоникидзе;

- на площади Пушкина.

24 августа с 15.00 до 20.00 также будет действовать запрет парковки на участке слева от сцены линейного парка бульвара Строителей от проспекта Ленина до проспекта Химиков.

Для установки сцены запрещено движение автотранспорта по проспекту Советскому от улицы Коломейцева до улицы 50 лет Октября, 23 августа с 08.00 ограничение продолжится до улицы Красной. Запрет движения автотранспорта будет действовать до 18.00 часов 25 августа.

Схема установки временных знаков. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово.

Схема установки временных знаков. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово.

Для проведения праздничного салюта 24 августа с 16.00 до 23.00 будет запрещен проезд по:

- проспекту Октябрьскому, от бульвара Пионерского до улицы Соборной;

- улице Соборной, от улицы Спортивной до проспекта Октябрьского;

- улице Красноармейской, от улицы Мичурина до улицы Соборной;

- проспекту Ленина, от улицы Мичурина до улицы Соборной.

С 21.00 до 23.00 часов 24 августа будет введено ограничение движения транспортных средств по:

- проспекту Притомскому, от улицы Терешковой до проспекта Октябрьского;

- проспекту Октябрьскому, от улицы Соборной до улицы Терешковой;

- улице Соборной, от проспекта Октябрьского до проспекта Ленина;

- бульвару Пионерскому, от проспекта Ленина до проспекта Октябрьского;

- Центральному проезду, от проспекта Ленина до проспекта Октябрьского;

- улице Тухачевского, от проспекта Ленина до проспекта Октябрьского.

- улице Красноармейской, от улицы Соборной до улицы Красной.

- улице Красная от улицы Красноармейской до проспекта Советского;

- улице 50 лет Октября от проспекта Ленина до улицы Красноармейской;

- улице Мичурина от проспекта Ленина до проспекта Советского;

- улице Васильева от улицы 50 лет Октября до улицы Мичурина.

24 августа с 7.00 до 23.00 горожане смогут воспользоваться парковками на:

- проспекте Кузнецком (ТЦ «Я» и ТЦ «Лента»);

- проспекте Советском, 25 (ТЦ «Континент», магазин «Спортмастер»);

- улице Весенней, 28 (площадь Волкова);

- проспекте Ленина, 59А (ТЦ «Променад 3»);

- проспекте Октябрьском, 3Г;

- проспект Октябрьском, 2;

- улице Дзержинского;

- улице Калинина;

- улице Кирова;

- улице Красной, от проспекта Ленина до улицы Красноармейской.

Припаркованные с нарушением Правил дорожного движения автомобили будут перемещены на парковку у ТЦ «Променад-3» (пр. Ленина, 59А).

ИСТОЧНИК KP.RU

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