2019-08-26T15:22:19+03:00
Происшествия

Во время фейерверка в кузбасском городе ракета полетела в толпу

К месту ЧП приезжала карета скорой помощи [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Во время фейерверка в кузбасском городе ракета полетела в толпу. ФОТО: кадр видео Эдуарда Логинова.Во время фейерверка в кузбасском городе ракета полетела в толпу. ФОТО: кадр видео Эдуарда Логинова.
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Праздничный фейерверк в городе Киселевске прошел не так, как намечалось. Во время салюта залпы не поднялись вверх, как предполагалось, а полетели в сторону собравшихся горожан.

Во время фейерверка в кузбасском городе ракета полетела в толпу.ВИДЕО: Эдуард Логинов

Кадрами видео, на которых запечатлены полетевшие не туда фейерверки, один из жителей Киселевска, Эдуард Логинов, поделился в социальных сетях. Камера запечатлела, как в небо один за другим взмывают яркие огни. Неожиданно один из зарядов отправляется не вертикально, а горизонтально, прямо в сторону собравшихся людей. Следом за ним летит еще один заряд, однако он приземлился несколько ближе, чем находились люди. Очевидцы отмечают, что на месте работала карета скорой помощи.

- Рядом с нами скорая была и в это же время был салют, - пишет один из пользователей соцсети, Ольга Власова. - Но скорая забрала человека, которому стало плохо еще до фейерверка, и это было в другой стороне.

Другие очевидцы также отметили, что видели подъехавшую скорую помощь, однако пострадавших от салюта не заметили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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