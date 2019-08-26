Праздничный фейерверк в городе Киселевске прошел не так, как намечалось. Во время салюта залпы не поднялись вверх, как предполагалось, а полетели в сторону собравшихся горожан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/728014" frameborder="0"></iframe> Во время фейерверка в кузбасском городе ракета полетела в толпу.ВИДЕО: Эдуард Логинов

Кадрами видео, на которых запечатлены полетевшие не туда фейерверки, один из жителей Киселевска, Эдуард Логинов, поделился в социальных сетях. Камера запечатлела, как в небо один за другим взмывают яркие огни. Неожиданно один из зарядов отправляется не вертикально, а горизонтально, прямо в сторону собравшихся людей. Следом за ним летит еще один заряд, однако он приземлился несколько ближе, чем находились люди. Очевидцы отмечают, что на месте работала карета скорой помощи.

- Рядом с нами скорая была и в это же время был салют, - пишет один из пользователей соцсети, Ольга Власова. - Но скорая забрала человека, которому стало плохо еще до фейерверка, и это было в другой стороне.

Другие очевидцы также отметили, что видели подъехавшую скорую помощь, однако пострадавших от салюта не заметили.