И вновь +32: последняя неделя лета порадует кузбассовцев теплом

Соскучились по летнему зною? Что ж, на наступившей неделе у вас будет возможность понежиться под августовским солнышком. Синоптики обещают теплые деньки и небольшие дожди с грозами.

Во вторник, 27 августа, ожидается от 24 до 29 градусов тепла. Днем осадки возможны лишь местами, а юго-западный ветер лишь при порывах будет усиливаться до 15 метров в секунду. Ночью по северу области пройдут небольшие дожди и грозы, а температура воздуха будет держаться в пределах +10…+15 градусов. Местами опустится до 4-9 градусов тепла.

В среду юго-западный с переходом на северо-восточный принесет прохладу: воздух днем прогреется лишь до +19…+24 градусов. Небольшие дожди возможны на территории всей области, однако на востоке их вероятность очень высока. Также местами прогремят грозы. Ночью столбики термометров опустятся до +7…+12 градусов.

В четверг тепло вернется: температура воздуха будет составлять от +22 до +27 градусов, однако местами по-прежнему высока вероятность дождей и гроз. Сохранится порывистый ветер, а ночью столбики термометров опустятся до +12…+17 градусов.

Ожидается, что пятница будет самым жарким днем на неделе. Столбики термометров поднимутся до +27…+32 градусов, а небольшие и умеренные дожди возможны лишь местами. Ночью столбики термометров опустятся до +9…+14 градусов.