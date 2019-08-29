2019-08-29T16:19:58+03:00
Общество

За партбилет КПСС пенсионерка из Кемерова получила 160 тысяч рублей

Сделанные десятки лет назад взносы помогли женщине вернуть деньги
Екатерина РОМАНОВА
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За партбилет КПСС пенсионерка из Кемерове получила 160 тысяч рублейЗа партбилет КПСС пенсионерка из Кемерове получила 160 тысяч рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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Эта история началась еще в 2011 году, когда одна из жительниц Кемерова обратилась в Пенсионный фонд. Женщина была уверена: пенсию по старости ей насчитали неверно. Сотрудники фонда, в свою очередь, приводили аргументы: те организации, в которых женщина работала в советское время, не смогли предоставить никаких данных о зарплате.

- Документами, подтверждающими среднемесячный доход гражданина до 2002 года, являются справки, выданные работодателями или архивными учреждениями, - пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда России. - Справки выдаются на основании первичных бухгалтерских документов: лицевых счетов и платежных ведомостей.

Увы, именно этих счетов и ведомостей в распоряжении женщины не оказалось. Общение пенсионерки и специалистов Пенсионного фонда длилось несколько лет, пока женщина, уверенная в том, что ее права нарушаются, не обратилась в областную прокуратуру. Здесь специалисты провели проверку и отметили: в качестве косвенного документа кемеровчанка может предъявить партбилет КПСС, выданный еще в 1975 году. К счастью пенсионерки, в нем аккуратно отмечались все членские взносы, а их величина в те времена напрямую зависела от заработной платы.

Вот и получилось, что членские партийные взносы, сделанные десятки лет назад, помогли не только добиться перерасчета пенсии, но и вернуть деньги, недополученные из-за неправильного расчета. А это - более 160 тысяч рублей, или чуть меньше двух тысяч рублей за каждый месяц!

- Прокурор города внес в адрес начальника управления Пенсионного фонда представление о нарушении пенсионного законодательства с требованием произвести перерасчет пенсии, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - По результатам рассмотрения представления требования прокурора удовлетворены: женщине произведены перерасчет пенсии и доплата в сумме более 160 тысяч рублей.

Конкретно

В пресс-службе ОПФР по Кемеровской области подтвердили: действительно, документы, которые могут косвенно подтвердить заработок, могут учитываться при начислении или перерасчете пенсии. Однако в основе расчета все-таки лежат справки, выданные работодателями или архивными учреждениями.

- В случае невозможности подтверждения среднемесячного заработка указанными документами в связи с их утратой в результате стихийных бедствий (наводнений, ураганов, пожаров и так далее) заработок может быть подтвержден косвенными документами, - отметила Илона Рожкова, руководитель группы по взаимодействию со СМИ ОПФР по Кемеровской области. - Для подтверждения заработка на основании косвенных документов мы рекомендуем гражданам обращаться в судебные органы для установления данных фактов. Решение судебных органов принимается в качестве первичных документов для расчета (перерасчета) страховой пенсии по старости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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