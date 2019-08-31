Как выглядит кемеровская школа №7 накануне Дня знаний
2 сентября кузбасские школьники сядут за парты, чтобы получить новые знания. А еще этот день станет особенным для одной из кемеровских школ - №7. Как изменилась она за полтора года после трагедии в «Зимней вишне»?
Все готово к открытию школы!Фото: Лариса МАРУЦАК
Первый учебный день по традиции начнется с праздничной линейки. В школе №7 она будет особенной. Во-первых, потому что особым гостем на ней будет губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он пожелает школьникам успехов в учебе и добрые слова напутствия. Во-вторых, школа в течение целого года была закрыта на ремонт, и вот теперь она готова принять учеников.
Как только завершился учебный год, школу закрыли на ремонт.Фото: Лариса МАРУЦАК
Кемеровская школа №7 находится на улице Ленина – прямо по соседству с тем местом, где когда-то находился ТРЦ «Зимняя вишня». Когда 25 марта 2018 года в ТРЦ случился пожар, именно в этой школе расположился оперативный штаб.
Здание школы давно нуждалось в ремонте.Фото: Лариса МАРУЦАК
Родственники людей, оказавшихся в "Зимней вишне", собирались в спортзаме школы.Фото: Лариса МАРУЦАК
До трагедии школа была похожа на множество других: кирпичная кладка, мечтающие о современном ремонте кабинеты, не совсем современные спортивный зал и уличная спортплощадка. После пожара, унесшего жизни 60 человек, администрация города и области приняла решение провести здесь капитальный ремонт.
Здание школы в строительных лесахФото: Лариса МАРУЦАК
Как только завершился учебный год и школьники покинули родные стены, сюда пришли строители. Им предстояло всего за год провести капитальный ремонт.
Ремонт школы.Фото: Лариса МАРУЦАК
Постепенно школа начала меняться. Сначала фасад здания окружили строительные леса: рабочим предстояло утеплить фасад и отделать его современными материалами.
В школе только-только установили новые окна.Фото: Лариса МАРУЦАК
Разноместные окна – старые деревянные вперемешку с пластиковыми – заменили на новые. Преобразилось крыльцо и входная зона.
Школа еще вовсю ремонтировалась, а выпускники уже просили, чтобы им разрешили провести в ее стенах последний звонок.Фото: Лариса МАРУЦАК
В конце мая выпускники школы попросили разрешения провести последний звонок в стенах родной школы. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поддержал их в стремлении попрощаться с родной школой в ее стенах.
После капитального ремонта школа полностью преобразиласьФото: Лариса МАРУЦАК
Пространство школы плавно перетекает в пространство Парка Ангелов.Фото: Лариса МАРУЦАК
В течение всего лета на территории школы кипели работы. Благодаря мастерству дизайнеров и строителей пространство Парка Ангелов, который разбит на месте ТРЦ, плавно перетекает в пришкольное пространство.
Территории школы и Парка Ангелов выполнены в едином стиле.Фото: Лариса МАРУЦАК
Стилистика экстерьера школы и парка перекликаются. Тем не менее, территория школы отгорожена от парка оградой.
Между школой и парком - ограда.Фото: Лариса МАРУЦАК
После ремонта в школе обновились не только фасад и интерьер. Современная техника, полностью изменившиеся кабинеты и холлы, удобные спортзал.
Футбольное поле и беговая дорожка.Фото: Лариса МАРУЦАК
Беговая дорожка с современным безопасным покрытием.Фото: Лариса МАРУЦАК
Хоккейная коробка и баскетбольные площадкиФото: Лариса МАРУЦАК
А еще – пришкольный стадион с безопасными беговыми дорожками, уличными тренажерами и даже хоккейной коробкой!
Тренажеры на территории школы.Фото: Лариса МАРУЦАК
Детская площадка на территории школы.Фото: Лариса МАРУЦАК
Уже 2 сентября ребятишки вернутся в стены обновленной школы, чтобы получать знания. И первый учебный день в новой школе обязательно будет ярким и запоминающимся!
Школа полностью преобразилась! ФОТО: пресс-служба АКО.
ИСТОЧНИК KP.RU