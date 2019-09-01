«России будем мы служить!»: в Кемерове открылось Президентское кадетское училище

1 сентября в Кузбассе состоялось открытие Кемеровского президентского кадетского училища. На церемонии открытия училищу передали флаг, а также пожелали кадетам успехов в учебе и службе на благо Родины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/728989" frameborder="0"></iframe> Как Кемеровское президентское кадетское училище выглядит внутри.Видео: Антон Чупов, Михаил Довыденко / «ВидеоПилот»

Церемония торжественного открытия Кемеровского президентского кадетского училища состоялась утром 1 сентября. На площади собрались не только кадеты, представители администрации Кемеровской области, Министерства обороны России, но и родители ребят и кадеты из Оренбургского президентского кадетского училища.

Построение на плацу. ФОТО: пресс-служба АКО.

В добрый путь!

Первым пожелал успехов в учебе новоиспеченным кадетам заместитель министра обороны, генерал армии Николай Панков. Он отметил, что с открытием Кемеровского президентского кадетского училища кузбасские – и не только – мальчишки получили возможность получить блестящее образование. Кроме того, в рамках дополнительного образования ребята будут постигать основы робототехники, авиа- и судомоделирования, IT-технологии, искусственный интеллект, а также другие самые перспективные направления науки и техники.

Приветственные речи и поздравления в адрес кадетов. ФОТО: кадр видео СТС

- Уверен, что в стенах Кемеровского президентского кадетского училища кадеты будут учиться не только на хорошо и отлично, но и станут достойными гражданами отечества, готовыми защищать Родину. Желаю всему коллективу Кемеровского президентского кадетского училища Министерства обороны Российской Федерации успехов в воспитании патриотов нашей страны. В добрый путь! – пожелал Николай Панков.

На церемонии открытия Кемеровского президентского кадетского училища. ФОТО: Яна Попова.

Поздравление губернатора

Теплые слова пожеланий сказал и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Углубляясь в историю региона, он отметил, что 400 лет назад Кузбасс начинался с Кузнецкой крепости. Ее главным назначением была защита юго-восточных рубежей родины России. Потом он прославился как регион-труженик.

На открытии Президентского кадетскогоо училища. ФОТО: Яна ПОПОВА

- Мы всегда подставляли плечо нашей Родине во все времена. Именно поэтому Президент России Владимир Путин, учитывая заслуги Кузбасса перед страной, и принял решение о строительстве здесь, у нас, Кемеровского президентского кадетского училища, - отметил Сергей Цивилев в поздравительной речи.

Губернатор Сергей Цивилев и генерал армии Николай Панков поздравили с открытием Президентского кадетского училища. ФОТО: кадр видео СТС

Губернатор также рассказал о том, что одно из лучших и современных училищ страны было построено в кратчайшие сроки и в его распоряжении – самые современные технологии. А обучаться здесь будут ребятишки со всей России – от Санкт-Петербурга до Камчатки.

- Я уверен, что наши кадеты навсегда запомнят, что были кадетами нашего Президентского кадетского училища и с достоинством и честью, как и все выходцы из Кузбасса, будут служить нашей Родине. Я поздравляю всех с вручением знамени, желаю успехов в учебе и службе на благо нашей великой Родине, - пожелал Сергей Цивилев.

Перед церемонией открытия Кемеровского президентского кадетского училища. ФОТО: Яна Попова.

Кадеты Оренбурга - кузбассовцам

После того, как училищу было передано знамя, новоиспеченных кемеровских кадетов поздравили ребята, которые уже носят с гордостью форму, воспитанники кадетского училища из Оренбурга.

Передача флага. ФОТО: кадр видео СТС.

На плацу. ФОТО: Яна ПОПОВА

«России будем мы служить, оставив игры наши детские. Мы будем Родину любить, мы – президентские, кадетские», - исполнил песню хор мальчишек из Оренбурга. А потом они в шутливой форме раскрыли главные военные тайны кадетов. Ребята рассказали о тяготах жизни: о том, как тяжело было привыкать к режиму и отсутствию мобильников, самостоятельной жизни, необходимости питаться пять раз в день – причем не фастфудом, а полезными продуктами. А еще о том, что вслед им всегда смотрят девчонки, ведь «кадет всегда с иголочки одет».

Территория рядом с училищем тоже благоустроена. ФОТО: пресс-служба АКО.

Кузбасское училище

Уникальное для Кузбасса училище начали строить в 2018 году. За год сдана первая очередь: учебно-административный корпус с актовым залом и библиотекой, столовая с обеденными залами и классами дополнительного образования, спальный корпус на 360 мест, медпункт, КПП, крытый спорткомплекс и открытие площадки для волейбола, баскетбола, мини-футбола, гандбола, стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами на 900 мест, а также полоса препятствий.

Стадион и полоса препятствий. ФОТО: пресс-служба АКО.

Основной архитектурный стиль Кемеровского училища «Хай-тек» с элементами «Эко-стиля» - лаконичного, с прямыми линиями и гармоничным внутренним пространством. Контрастное, но уравновешенное цветовое решение призвано поддерживать дисциплину, спокойствие и стремление к высоким целям и идеалам. Одновременно со строительством зданий велось благоустройство территории. Так, на Московском проспекте вдоль главного здания сделана пешеходная аллея с зелеными насаждениями, местами для отдыха и малыми архитектурными формами.

Училище вечером. ФОТО: пресс-служба АКО.

В 2019 году состоялся первый набор кадетов пятого, шестого и седьмого классов. На 360 мест претендовали 2,3 тысячи человек, то есть по шесть человек на место! Все кадеты прошли серьезный отбор: они физически здоровы, психологически устойчивы, хорошо учатся.

Мальчишки уже освоились в училище. ФОТО: пресс-служба АКО.

-То, что востребовано подобное учебное заведение – это правда. Но обычно такие высокие конкурсы бывают там, где учатся девочки, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь такого результата не ожидали, - рассказала Татьяна Машковская, начальника Оренбургского президентского кадетского училища.

В каждом жилом блоке - по две комнаты. ФОТО: пресс-служба АКО.

Как живут кадеты?

Для того, чтобы кадетам жилось комфортно, для каждого возрастного потока выделен отдельный класс. каждый жилой бокс состоит из двух комнат (каждая – на два места), общей прихожей с гардеробной, отдельным душем и туалетов. В каждой комнате есть рабочие столы и телевизоры, а кадетам при поступлении выдаются личные ноутбуки и несколько комплектов формы.

Кровати, рабочие столы и даже телевизоры - все эесть в каждой комнате. ФОТО: пресс-служба АКО.

Гардеробная кадетов. ФОТО: пресс-служба АКО.

Кадеты живут в училище круглый год и находятся на полном государственном обеспечении. За успехи в учебе их поощряют увольнительной. Ребята проходят полный курс предметов средней образовательной школы с углубленным изучением и параллельно получают дополнительное образование в зависимости от предпочтений. А после окончания выпускник может поступить в любое высшее заведение России.

В лаборатории. ФОТО: пресс-служба АКО.

В одном из учебных классов. ФОТО: пресс-служба АКО.

Кстати, кадеты находятся под постоянным присмотром офицера-воспитателя и классного руководителя.

Кадеты в учебном классе. ФОТО: пресс-служба АКО.

Уникальные классы

Есть в училище и такие классы, которых в обычной школе не встретишь. Так, Для изучения современных, в том числе военных, средств связи и навыкам по их применению в Кемеровском училище создан единственный в своем роде «Интерактивный комплекс связи». Здесь имеется проекционная панорама и голографический экран, видеостена и техника для передачи видеосигнала с плаца, тренажер БТР с динамической платформой, тренажерный центр со шлемом-маской для погружения в виртуальную реальность и многое, многое другое.

В одном из клссов можно "покататься" на БТРе. ФОТО: пресс-служба АКО.

Ребята уже приступили к первым занятиям и уже в скором времени обязательно докажут, что из 2,3 тысячи юных россиян именно они были были достойны получить звание кадетов.