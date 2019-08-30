2019-08-30T05:47:10+03:00
Общество

Две кемеровчанки задержали на улице опасного преступника

Девушки узнали преступника по ориентировке из соцсетей
Екатерина РОМАНОВА
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Две кемеровчанки задержали на улице опасного преступника. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Две кемеровчанки задержали на улице опасного преступника. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Две кемеровчанки увидели на улице молодого мужчину и узнали в нем преступника, чье фото они видели в соцсетях. Девушки вызвали полицию и помогли стражам порядка задержать его.

Кемеровчанки отдыхали в одном из городских парков, когда обратили внимание на молодого человека. Он показался женщинам знакомым, и они вспомнили, что недавно видели в одной из соцсетей ориентировку на преступника. Подруги тут же сообщили об этом в полицию, а чтобы мужчина не скрылся до приезда стражей порядка решили его задержать. Женщины подошли к незнакомцу и обратились к нему с вопросом, потом завязали разговор. Пока они разговаривали, прибыли полицейские. Оказалось, что незнакомец действительно разыскивался по подозрению в совершении тяжкого преступления.

- Руководство кузбасской полиции высоко оценило бдительность и активную гражданскую позицию горожанок, благодаря которым был задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления. Врио начальника ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майор полиции Александр Табакаев вручил Ксении Гордеевой и Евгении Рыбаченок благодарственные письма и выразил признательность за смелость и содействие, - отметили в пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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