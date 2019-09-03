Все для удобства пациентов: в Кемерове отремонтировали отделение детской больницы

Главное - это начинка

В Кемерове после ремонта открылось отделение патологии беременности областной детской клинической больницы. Качество проделанной работы оценил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

- Изменения глобальные! - резюмировал глава региона.

И действительно, проведена большая работа для того, чтобы пациентки и малыши чувствовали себя комфортно. Так, в акушерском отделении патологии беременности сделали перепланировку и отремонтировали палаты, заменили сантехнику, радиаторы, стеновые панели, светильники и пожарную сигнализацию, отремонтировали душевые и обновили мебель. Для улучшения бытовых условий пациенток закуплена бытовая техника - холодильники, электрочайники, микроволновка. Также комфортней стало в ординаторских и комнатах отдыха.

- Очень важно, что роддом, куда приезжают женщины со всего Кузбасса, стал не только красивее и уютнее! Главное в любом медучреждении - начинка! Это современное оборудование для помощи мамам и малышам, которое закупается регулярно, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Не выходя из роддома

Вместе с ремонтом детская больница сделала значимое приобретение - это две открытые реанимационные системы для новорожденных, которые нужны для оказания реанимационной помощи и проведения лечебных процедур. Кроме того, приобретены мобильные операционные столы для хирургии.

Оценили молодые родители не только внешний вид роддома, но и те услуги, которые им могут оказать прямо тут же. Например, в учреждении можно получить свидетельство о рождении без сложного оформления документов. А с недавних пор - и полис обязательного медицинского страхования для малыша, и прививочный сертификат.

Также после всех преобразований возобновила свою работу школа будущих родителей, где можно подготовиться к такому важному этапу в жизни, как рождение ребенка.