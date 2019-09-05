Кемеровчане окунулись в историю Алтайского края

Начало осени в Кузбассе ознаменовалось не только прохладными днями, но и открытием театрального сезона. В прошедший вторник, 3 сентября, в кемеровской филармонии состоялась премьера сюиты из 18 частей «Алтайский сказ. Полет над временем». Уникальный проект, созданный специалистами алтайской филармонии в коллаборации с композитором Эдуардом Артемьевым, известным как автор музыки к работам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.

В сюите перед слушателями предстает история Алтая, его природные красоты и рассказывается о сынах этого удивительного края. В музыкальной составляющей произведения присутствуют этнические элементы, такие как традиционные инструменты коренных народов, горловое пение. В качестве визуальной части выступают картины известных алтайских художников, которые благодаря компьютерной обработке оживают перед зрителем. Немаловажную роль сыграла поэтическая составляющая «Алтайского сказа» - цитирование произведений алтайских писателей позволило авторам сделать небольшие эпиграфы, вводящие аудиторию в атмосферу каждой части сюиты.

Идея создать произведение родилась в Государственной филармонии Алтайского края. Авторы хотели взглянуть на историю региона через призму сознания собирательного образа местного художника. Сценаристка «Алтайского сказа» Наталья Гончарова, во время своей работы над произведением, изучила местные исторические тексты, к примеру, она использовала оригинальные документы об изобретателе первой в России паровой машины Иване Ползунове.

Композитор «Алтайского сказа» Эдуард Артемьев отметил, что, когда работал над музыкой, он не опирался на жанры, по его словам, сейчас происходит их синтез, они образуют единое целое. В сюите есть элементы самоцитирования, однако Артемьев отказался от использования своих узнаваемых композиций в пользу менее известных и даже не увидевших свет работ.

«Алтайский сказ. Полет над временем» был впервые представлен в 2012 году в местной филармонии, однако только сейчас смог выбраться за пределы своей родины. Такая возможность выпала благодаря правительственному гранту. По словам творцов проекта, он призван создать положительный образ Сибири, внести вклад в развитие культурной среды и коммуникации между творческими коллективами сибирских регионов.