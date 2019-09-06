Кузбасские власти обсудили проблему обманутых дольщиков. В области прошел плановый штаб по вопросам ввода в эксплуатацию проблемных объектов.

Заместитель губернатора по строительству Глеб Орлов провел совещание совместно с представителями администрации Кемерова и инспекции Госстройнадзора. Цель - скоординировать усилия всех служб для того, чтобы жилье было достроено и сдано. По каждому объекту специалисты отдельно изложили ситуацию.

Так, для завершения работ на жилом доме по улице Гагарина, застройщиком которого является «Тибет СВ», был создан Фонд содействия жилищному строительству в городе Кемерово. Планируется, что строительная и документальная готовность дома будет обеспечена к октябрю текущего года. Пока же вокруг здания проводится благоустройство, завершается подключение холодной, горячей воды, электроэнергии, проводится повторная экспертиза проектной документации.

Еще один дом, который ранее строил «Тибет-СВ», передан другому застройщику. Сейчас работы на объекте по улице Двужильного проводит ООО «Строймебельсервис». В настоящее время работы завершаются, после чего проектная документация также будет направлена на повторную экспертизу.

Что касается дома в жилом комплексе «Старт» по улице Тухачевского 29б, то его застройщик, ООО «ЕСК «Феникс-Строй», признан банкротом. К концу сентября будет начато конкурсное производство. К работам перейдут после составления реестра кредиторов и передачи объекта региональному Фонду защиты прав дольщиков. На завершение работ понадобится примерно год.

В жилом доме по проспекту Комсомольскому, 29 (ЖК «Крылья») проводится осмотр квартир жильцами для определения и устранения замечаний. Также формируется документация, необходимая для приемки жилого дома. В здании специалисты налаживают лифты, проводят испытания противопожарной системы, вентиляции и гидрантов.

В доме по улице Сарыгина 12а Госстройнадзор нашел отклонения от проектной документации. Застройщик, ЕСК «Феникс-Строй», не выполнил огнезащиту деревянных и металлических конструкций на кровле здания, впоследствии это было скрыто отделочными работами. Теперь нужно демонтировать часть кровли и провести обработку. На это необходимы дополнительные средства, за свой счет застройщик работы проводить отказывается. Кроме того, в подвале обнаружены самовольно построенные нежилые помещения площадью 300 квадратных метров. Из-за этого здание не сможет пройти итоговую экспертизу. На достройку дома уже привлечено порядка пяти миллионов рублей. После завершения строительных работ будет подано заявление на итоговую проверку.

Ситуацию по каждому объекту власти отслеживают в режиме реального времени.