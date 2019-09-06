Снег – черный, земля – горит, воды – лишают: что происходит в Киселевске

Маленькая точка на карте Кузбасса, город Киселевск в 2019 году прогремел на всю страну.

Большие проблемы маленького города

Сейчас даже столичные жители, услышав название города, уточняют: «Это там, где черный снег»? С видеоролика, на котором запечатлены улицы, заваленные снегом вперемешку с угольной пылью, и началась дурная слава города.

Вскоре за первым роликом появился второй: в нем киселевчане попросили правительство Канады предоставить им убежище. Чуть позже к набирающему обороты скандалу с черным снегом добавился еще один: подземные пожары. Неподалеку от улицы Малинной поселка Парниковка в том месте, где когда-то под землей находилась шахта, появился едкий дым.

А недавно разнеслась новая молва: в городе планируется развитие одного из местных угольных предприятий, что по мнению некоторых активистов, приведет к экологической катастрофе и лишит Киселевск питьевой воды. Главным же виновником во всех бедах была «назначена» одна из десяти угольных компаний, работающих на территории Киселевского городского округа. Кто виноват в подземном пожаре, черном снеге и лишатся ли горожане воды, разбирался наш корреспондент.

Так исторически сложилось

В Киселевске сегодня живет около 90 тысяч человек, и большинство трудоспособного населения так или иначе связано с угольной промышленностью. Добывать уголь здесь начали еще в середине XIX века! Вокруг шахт вырастали целые рабочие поселки, из которых, собственно, сегодня и состоит Киселевск. Вот и получилось, что угольные предприятия здесь действуют практически в черте города - о какой тут экологии можно говорить. За 80 лет, как говорится, накипело… Сегодня киселевчане готовы поддержать любого, кто заговорит о грязном воздухе, угольной пыли, питьевой воде. И поверить готовы каждому, кто встанет на защиту экологических интересов горожан.

Почему почернел снег?

Жители Киселевска записали видеообращение в Международный мировой суд и ООН, где одной из проблем, нарушающих их права на благоприятную экологическую обстановку, называлась деятельность компании «Кузбассразрезуголь». Однако чуть позже стало известно, что за появление черного снега на улицах города несет ответственность предприятие, которое не имеет отношения к компании, – обогатительная фабрика «Черкассовская». Представители ОФ пообещали принять меры, чтобы угольная пыль не мешала жить людям. Сейчас, летом, пока не видно, выполнило ли руководство фабрики свое обещание, но уже через пару месяцев, когда начнется зима и ляжет снег, это станет понятно.

На втором этапе ликвидации ЧП в подземные выработки закачиваются азот и вода. ФОТО: Максим Ушев.

Горит земля под ногами

Жители Парниковки уверяют, что впервые едкий дым из-под земли появился в их районе еще в начале 2000-х годов. Но в марте этого года вместе с подземным «пожаром» разгорелись страсти среди местного населения. На место «пожара» приезжали комиссии, в состав которых входили ученые. Все пришли к выводу: подземного пожара на территории горного отвода ликвидированной шахты «Киселевская» нет, там – очаг самонагревания, вызванный горением несанкционированной свалки, куда местные жители сбрасывали мусор не один год. Возможно, кто-то выбрасывал сюда горячую золу, а может – просто поджег мусор. Так и начался «подземный пожар».

Земли горного отвода бывшей шахты находятся во владении муниципалитета. Чтобы справиться с очагом самонагревания, руководство города обратилось за помощью к «Кузбассразрезуглю»: в распоряжении компании имеется необходимое оборудование и специалисты. И вскоре люди в спецовках с узнаваемым логотипом появились на месте ЧП.

- «Кузбассразрезуголь» откликнулся на просьбы города провести комплекс работ первого этапа по локализации и очистке очага самонагревания на территории жилой застройки. Филиалом «Краснобродский угольный разрез» была предоставлена техника, специалисты пробурили 25 скважин глубиной от 17 до 50 метров для ведения мониторинговых работ, - рассказывает Алексей Гейко, главный инженер Вахрушевского поля Краснобродского разреза. – Как таковая, территория находится за пределами земельного отвода нашего разреза, тем не менее, мы откликнулись на просьбу о помощи и в будущем готовы вновь оказать любую необходимую поддержку для локализации очага.

В определении границ очага и его ликвидации также участвовали «СДС-Уголь» и ВостНИИ. Одним словом, всем миром решают проблему. Но из-за ярких букв на спецовке одно из местных СМИ назначило ответственным за «подземный пожар» компанию, не имеющую к нему никакого отношения.

- На прошлой неделе специалисты приступили ко второму этапу ликвидации очага самонагревания. В дополнительно пробуренные скважины подается газообразный азот. Он подается совместно с пенообразователем «Эльфор». Это позволит ускорить процесс остывания нагретого массива, после чего можно будет приступить к рекультивации земель и произвести работы по благоустройству, - сообщили в пресс-службе администрации Киселевского городского города.

Отвал или террикон?

Еще один вопрос, который сегодня тревожит жителей Киселевска – чистая питьевая вода. После скандала с «червячками» в воде, кузбассовцы с особым вниманием относятся к любым новостям, которые так или иначе касаются этого. А тут как раз появилась информация, будто Вахрушевское поле, где находится отвал «Северный», будет расширяться. Местные СМИ, подогревая страсти среди жителей, предположили, что это расширение – прямая угроза для работы насосно-фильтровальной станции, а рядом с их домами появятся терриконы. Киселевчане, которых ввели в заблуждение, тут же подняли очередную волну паники: снег – черный, земля – горит, воды – лишают! На деле же все, как оказалось, совсем не так.

Строительство отвала «Северный», как нам удалось выяснить, это по сути рекультивация, то есть восстановление использованной когда-то под горные работы, земли. Никакого террикона - искусственной горы из породы - здесь не появится. Напротив: существовавшая на протяжении многих десятилетий огромная яма между центром города и Красным камнем будет засыпана. На следующем этапе работ сюда завезут глину и плодородную землю, а затем высадят деревья и кустарники.

Что же касается воды, специалисты даже удивляются: как могла появиться такая информация. Ведь насосно-фильтровальная станция находится совершенно в противоположном направлении от места рекультивации.

- Строительство отвала Северный Вахрушевского поля никакого воздействия на качество воды иметь не может. Причина проста: по географическому положению до водопроводных сетей магистрального назначения, снабжающих центр города, район Афонино и спецпоселок - достаточно большое расстояние. Более того, они отделены друг от друга обычной автомобильной дорогой и железнодорожными путями, - отметил директор ООО «Киселевский водоснаб» Ибрагим Хадыев, к которому мы обратились за комментарием. – На сегодняшний день все сети заменены, камер открытого доступа к ним нет. Расширение отвала не представляет угрозы водопроводу.

…Вопросы экологии стоят остро не только в Киселевске или Кузбассе. Они актуальны для любого промышленного города. Однако поиски виноватых зачастую уводят в сторону от решения проблем. Нередко борцы за правду сами оказываются обманутыми теми, кто играет на доверчивости и чувствах людей в своих, порой корыстных, целях.