От -2 до +21: Кузбасс ожидают дожди и заморозки

Наступившая неделя отметится непостоянством осенней погоды. Туманы, дожди и грозы, хмурые дни, солнышко и даже заморозки – все будет на этой неделе. И даже ветер, который при порывах может усиливаться до 15 метров в секунду.

Во вторник, 10 сентября, в Кузбассе ожидается от 16 до 21 градуса тепла. Местами пройдут небольшие дожди и прогремят грозы. Северо-западный ветер в этот день – впрочем, как и в последующие – при порывах может достигать скорости 15 метров в секунду. Ночью и утром во вторник местами ожидается туман. Кстати, ночная температура составит лишь +3…+8 градусов. При этом ожидаются заморозки до 0…-2 градусов.

В среду и последующие дни температура воздуха будет только снижаться, хоть и несущественно. Так, 11 сентября воздух прогреется лишь до +11…+16 градусов, местами также пройдет дождь. На территории всего региона ночная температура будет держаться в пределах 0…+5 градусов, местами же опустится до -2

В четверг станет еще прохладнее: днем лишь +8…+13 градусов, а ночью +1…+6. По-прежнему велика вероятность заморозков: до -2 градусов.

В пятницу небольшие дожди сменятся умеренными, а воздух днем прогреется до 9-14 градусов тепла. Ночная температура останется прежней.