Каждый мальчишка хоть раз в жизни хотел стать полицейским. Есть такая мечта и у 6-летнего Никиты Золотарева. Отчасти она уже сбылась: мальчик, борющийся с тяжелым недугом, побывал в гостях у сотрудников Госавтоинспекции и у спецназа «Гром».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/731203" frameborder="0"></iframe> Кузбасские полицейские исполнили мечту 6-летнего мальчика.Видео: ГУ МВД России по Кемеровской области

Никите Золотареву всего шесть лет. Он очень любознательный мальчишка, мечтает в будущем работать в полиции. Но это потом, а пока он немало времени проводит в больнице: у Никиты острый лимфобластный лейкоз. Он отважно борется с недугом и мечтает, как однажды станет защищать людей от бандитов.

- Недавно в Главном управлении МВД России по Кемеровской области при содействии благотворительного проекта «Мечтай со мной» узнали о своем маленьком земляке - шестилетнем Никите Золотареве, который борется с тяжелым недугом. Несмотря на это, мальчик намерен стать полицейским. Сотрудники главка исполнили его желание, подарив ребенку возможность почувствовать себя стражем порядка, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Бойтесь, нарушители! ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

И вот на несколько часов Никита буквально с головой погрузился в работу полицейских. Сначала он побывал в музее областной Госавтоинспекции. Миниатюрные модели автомобилей и улиц, настоящий жезл-скоростемер, фуражка сотрудника ГИБДД - все это можно было потрогать, повертеть, рассмотреть. А еще Никита посидел за рулем раритетного патрульного мотоцикла!

Был и еще один сюрприз от сотрудников Госавтоинспекции - экскурсия в детско-юношеский центр безопасности дорожного движения. Здесь - все по-настоящему, только адаптировано для детей. Настоящие пешеходные переходы, перекрестки и светофоры и даже дорожные знаки! Никита внимательно слушал все правила, а потом и сам покатался по «улицам» на веломобиле и самокате. Кстати, именно здесь, на почти настоящем перекрестке состоялось торжественное посвящение Никиты Золотарева в юные автоинспекторы.

Никита опробовал настоящую - хоть и миниатуюрную - трассу и веломобиль. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Далее Никиту пригласили к себе в гости бойцы спецназа «Гром». Суровые мужчины продемонстрировали ребенку, как они готовятся к схваткам с преступниками. С первого взгляда стало ясно: служба спецназовцев действительно опасна и трудна! Никита на себе ощутил тяжесть бронежилета, вес пистолета и прочих атрибутов спецназа.

Работа криминалистов сложна и ответственна. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Ждали Никиту в гости и эксперты-криминалисты. Именно они поведали о том, как собираются доказательства причастности того или иного человека к преступлению. Оказывается, улики могут быть совсем крошечными, а по оставленным отпечаткам пальцев можно выйти на след злоумышленника! И Никита вместе с криминалистом и его большим чемоданом осматривал место происшествия, проводил фотосъемку объектов, снимал отпечатки пальцев…

- Это так интересно! Когда вырасту, у вас буду работать, - твердо сказал Никита после экскурсии.

Никита обязательно выздоровеет и станет полицейским! ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

А его мама поблагодарила сотрудников полиции за удивительный праздник, который они подарили, и отметила, что теперь, после дня, проведенного со стражами порядка, выздоровление мальчика обязательно пойдет быстрее. И однажды мечта Никиты - стать полицейским - исполнится.