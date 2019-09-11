В Кузбассе завершился первый областной конный переход

В Гурьевском районе 11 сентября завершился первый кузбасский конный переход. В нем принимали участие две группы, которые следовали маршрутами с севера и юга области с 6 и 7 сентября соответсвенно.

Участники, которые стартовали двумя группами с севера и юга области, встретились в Гурьевском районе в поселке с символическим названием дружба, а далее отправились вместе в поселок Гавриловка до святого источника Иоанна Крестителя. Возглавил колонну участников перехода губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как рассказал глава региона, у конных переходов – глубокие исторические корни и сейчас самое время о них вспомнить.

-Конный спорт и конные переходы имеют давние традиции. В 1842 году, ровно 177 лет назад, именно в начале сентября по территории сегодняшнего Кузбасса, в том числе по территории Гурьевского района, прошел конный отряд из 50 всадников под руководством Петра Чихачева. Он тогда подробно описал красоту здешней природы. А в 1910-х годах по Сибири проходила известная «амазонка» Александра Кудашева. Она одна на коне прошла от Харбина до Санкт-Петербурга. Мы возрождаем традиции, заложенные много лет назад, - отметил губернатор.

Всего в первом кузбасском конном переходе приняли участие 74 всадника, 73 из Кузбасса и одна участница из Томска. Конно-спортивные клубы, которые проявили себя наиболее активно, получили сертификаты на развитие материально-технической базы. Обладателем сертификата в размере 500 тысяч рублей за первое место стал клуб «Ашмарино» из Новокузнецкого района, второе место присудили клубу «Кузбасс» из Кемеровского района, его представителя вручили сертификат на 300 тысяч рублей. Лауреатом третьей степени стал кемеровский конный клуб «Фортуна», его члены получили сертификат на 200 тысяч рублей.

Также во время встречи участников кузбасского конного перехода прошел праздничный фестиваль – здесь организовали ярмарку, выступление творческих коллективов, викторину на знание истории Кузбасса и др.