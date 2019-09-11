2019-09-11T14:10:52+03:00
Общество

Отопительный сезон начнется в Кузбассе через считанные дни

О готовности коммунальщиков к зиме рассказал первый замгубернатора Вячеслав Телегин
Ирина АВТУШКО
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Отопительный сезон начнется в Кузбассе через считанные дни. Фото: пресс-служба АКООтопительный сезон начнется в Кузбассе через считанные дни. Фото: пресс-служба АКО
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Уже через несколько дней в Кузбассе может начаться отопительный сезон. К нему коммунальщики готовы, сообщил первый замгубернатора Вячеслав Телегин.

Вячеслав Телегин провел смотр сил и средств накануне начала осенне-зимнего периода. Он прошел в Кемерове на площади летнего вокзала. В смотре приняли участие аварийно-восстановительные отряды, силы главного управления МЧС, Кемеровской службы спасения, ресурсоснабжающие организации.

Несмотря на существующий износ инженерных сетей, службы готовы к устранению возможных аварийных ситуаций – для этого есть необходимая техника и оборудование.

-Это значит, что мы сможем экстренно среагировать на любую неполадку, сведем к минимуму последствия штормов и снегопадов, — сказал Вячеслав Телегин. — То есть сделаем все, чтобы обеспечить надежную работу систем жизнеобеспечения в течение всего осенне-зимнего периода, чтобы кузбассовцы получали тепло, электричество и воду без перебоев, чтобы в домах людей было уютно, - отметил Вячеслав Телегин.

Как отметил замгубернатора, коммунальщики уже подготовили к зиме инженерные сети, дома и теплоисточники. Отопительный сезон начнется в середине сентября, в каждой территории конкретную дату определят самостоятельно в зависимости от нормативов. Необходимым условием является среднесуточная температура ниже восьми градусов тепла в течение пяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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