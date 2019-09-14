Конфетки, бараночки: в кузбасском кардиоцентре прошла ежегодная выставка

В прошедшую пятницу в кузбасском кардиологическом центре прошла выставка «Дары природы» и «Вальс цветов». Ежегодной традиции уже 25 лет и с каждым годом к ней присоединяются все больше отделений. Участники презентуют на выставке все, что выросло у них на дачных участках – от цветов до овощей и фруктов. Ежегодно флористические и кулинарные композиции отделений становятся сложнее и интереснее.

Турецкий султан со своими женами презентует свои угощенияФото: Фаяз Алекберов

Команда жюри из семи человек оценивала работы каждого отделения по десятибалльной шкале. Во внимание принимались оригинальность, эстетичность, экстравагантность, юмор и фантазийность идеи. Лучшие «столы» в финале получают призы. Следует сказать, что перед судьями стояла довольно трудная задача – каждая экспозиция на выставке яркая, оригинальная и вкусная и сделать выбор в пользу какой-то из них очень сложно.

По традиции в выставке принял участие Леонид Барбараш, он представил на выставке 13 сортов винограда, который вырастил сам на дачном участкеФото: Фаяз Алекберов

По словам Галины Артамоновой, заместителя директора по научной работе НИИ КПССЗ, этот праздник дает повод для гордости не только профессиональными качествами сотрудников, но и их творческими способностями. Также она рассказала, что существующая традиция укрепляет дружбу между коллективами больницы благодаря обмену опытом в творчестве и кулинарии. Впрочем, укреплять взаимоотношения между подразделениями и не нужно, ведь сотрудники, по их словам, не делят друг друга на отделы и считают друг друга одной большой семьей.

От большого количества разообразных вкусностей разбегаются глазаФото: Фаяз Алекберов

- Здорово, что в нашей, насыщенной психоэмоциональным напряжением, работе, связанной с человеческой болью, страданиями и даже смертью, - рассказывает директор кардиоцентра Ирина Шибанова - есть такая яркая пауза, начало которой положила Галина Юсифовна Цыганкова и на всем протяжении своей работы здесь она развивала и хранила эту традицию, мы ее подхватили и бережно проносим дальше.

Бухгалтерия решила понастольгировать и ненадолго вернуть СССР с его лакомствами.Фото: Фаяз Алекберов

Действительно, яркая выставка добавляет красок в серые больничные будни не только сотрудников, но и пациентов. Последние тоже принимают в ней участие, правда, в качестве дегустаторов и артистов. Одна из пациенток ежегодно приходит на праздник с музыкальным подарком, исполняя известные русские песни.

Одна из пациенток ежегодно приходит на праздник с музыкальным подарком, исполняя известные русские песниФото: Фаяз Алекберов

Несмотря на сложность выбора, жюри выбрало четыре подразделения-победителя среди тридцати заявок. Ими стали бухгалтерия, приемное отделение, неврологическое отделение и централизованное стерилизационное отделение. Остальные участвующие получили памятные награды.