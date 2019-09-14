«Теперь еще сто лет жить буду!»: как ветерану Великой Отечественной войны помогли воссоединиться с семьей в Кузбассе

Во времена Советского Союза между республиками не было границ. Можно было отправиться в любую республику! Но с распадом Союза вернуться обратно оказалось не так-то и просто… Но наша история не об этом, а о том, как уехавшая 79 лет назад в Казахстан Акулина Камчугова вернулась обратно, в Россию.

Все для фронта

В далеком 1940-ом году 19-летняя Акулина Камчугова решила съездить погостить к сестре. Из деревни Плахино, что в Омской области, она отправилась в Казахстан. Потом началась война, и Акулина так и осталась жить у сестры. В тяжелое для Родины время она, как и многие тысячи девушек, работала для фронта – шила форму для солдат Красной армии.

- День и ночь шили сидели: гимнастерки, брюки, бушлаты, шинели - все для фронта! Даже домой брали. А еще пряли, вязали носки и рукавицы – все для фронта…. – вспоминает о трудных годах Акулина Васильевына.

Ударница труда, Акулина получила заслуженную награду. В 1948 году ей вручили медаль «За доблестный и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». А десятки лет спустя в честь 55-ой годовщины Победы ее удостоили памятного знака «Ветеран войны 1941-1945 годов».

Старые фотоснимки хранят воспоминания о прошлом. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Дорога домой

Как сложилась жизнь Акулины после победы? В Россию она не вернулась, так и осталась жить в Казахстане. Вышла замуж, стала мамой, продолжала честно трудиться. Шли годы. Дочки выросли и выпорхнули из родительского гнезда, уехали жить и работать в Россию, в Кузбасс. Звали маму к себе, но она все никак не хотела перебираться к ним, а может и не могла.

И все-таки собралась Акулина Васильевна да отправилась к дочкам в Кузбасс. И тут она столкнулась с таким явлением, как получение гражданства. 98-летней женщине сложно бегать по инстанциям, но оказалось, что ей и не нужно было делать это! Сотрудники полиции, увидев почтенный возраст иммигрантки, решили сделать все возможное, чтобы ветеран Великой Отечественной войны как можно скорее получила паспорт. Вручали документ в торжественной обстановке – дома у ветерана. Акулина Васильевная, как старательная ученица, выводила ручкой буквы росписи - сложно ей рассмотреть строчки в бланке.... А потом, как и положено, отметили получение российского паспорта и гражданства тортом, чаем да душевными разговорами.

- Врио начальника УВМ ГУ МВД России по Кемеровской области полковник полиции Лариса Берсенева вручила труженице тыла паспорт гражданина Российской Федерации, поздравила с принятием в российское гражданство и пожелала крепкого здоровья. Акулина Васильевна призналась, что с этого знаменательного события начался новый этап в ее жизни, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Акулина Васильевна получила первый в ее жизни российский паспорт. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Русские - особые люди

- Русский человек - есть русский человек, - улыбается Акулина Васильевна. - Такого внимания, как здесь, нигде мне не было.

Уехавшая почти 80 лет назад погостить к сестре Акулина Васильевна вернулась на родную русскую землю и с удивлением заметила, что люди остались прежними: отзывчивыми и готовыми помочь. Дочери очень рады, что мама, наконец, живет вместе с ними, и у всех на сердце стало спокойнее и радостнее.

- Я сказала своим дочкам и зятю: уж теперь еще сто лет буду жить! – хитро улыбается Акулина Васильевна, а ее дочки с нежностью смотрят на маму, вернувшуюся домой.