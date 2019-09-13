Личный диетолог для пухлого Темы: зачем еноту из Кемерова консультации врача

Кемеровчанину Теме три с половиной года. Он компанейский, игривый, ласковый, своенравный и забавный. А недавно Тема прославился в США – благодаря видео, где он не ходит, а ползает. Тема – пухлый енот из Кемерова. Тот самый, который, подобно тюленю, скользит на животе по полу. Самый популярный енот в российском Instagram, кстати.

Еноту нужна диета!.Видео: New York Post on Twitter

16 килограммов счастья

- Нет, Тема вовсе не толстый. Да, он весит 16 килограмм и выглядит несколько тучно, но это вполне нормальный для его комплекции вес, - смеется Елена Троскина. – Еноты – как люди: одни миниатюрные, другие – «в теле». И его вес – нормальный для Темы. Тем более, что самцы к зиме всегда набирают вес – так они устроены.

Елена и 16 кг енотового счастья. ФОТО: из личного архива Елены Троскиной.Фото: Екатерина РОМАНОВА

На том самом видео, которое взорвало интернет, Темы скользит на животе по полу, даже не пытаясь встать на ноги. Как оказалось, это вовсе не из-за тучного телосложения: просто пухленький енот придумал играть именно так. Обычно он очень подвижный: любит бегать, прыгать, забираться в самые неожиданные места. А какие игры Тема устраивает со своим товарищем-котом! Прыгающего и стрелой летящего друга он побеждает с легкостью борца сумо - а потом оба куда-то бегут…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/731972" frameborder="0"></iframe> У енота Темы есть верный товарищ по играм.Видео: Елена Троскина

Диетолог для Темы

Совсем скоро в жизни Темы грядут перемены: после консультации ветдиетолога его рацион существенно поменяется: с сухого корма супер-преимум класса он перейдет на натуральные продукты.

- На самом деле Тема ест очень мало. В основном это сухой корм, примерно четверть рациона составляют фрукты, орешки, яйца, рыба. Сладкое у нас под строгим запретом: никакого печенья, конфет, мороженого! Но Тема хитрый: иногда ему все-таки удается раздобыть какую-нибудь конфетку, и нужно очень постараться, чтобы забрать ее обратно.

Милый пухляшик Тема. ФОТО: из личного архива Елены Троскиной.

Диетолог уже разработала меню для пухляшика, и в скором времени он будет есть все только натуральное. После смены рациона Тема станет еще более активным и подвижным, а заодно постройнеет на килограммчик-другой. Больше – не надо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/731973" frameborder="0"></iframe> Что попало в руки енота - автоматически становится его собственностью..Видео: Елена Троскина

Скорее заобнимает, чем укусит

Тема – добряк, каких еще поискать. В дом к Елене попал, когда ему было всего 8,5 недель, и девушка из бутылочки выкармливала малыша смесью. Сейчас это обстоятельный добродушный и компанейский енот, который скорее заобнимает каждого встречного, чем обидит. Но все ценное лучше прятать в недоступные для Темы места: все, что попадает в его лапки, автоматически становится собственностью. Увы, дома таких мест совсем мало.

- В лице Темы мы обрели не только забавного домашнего питомца, но и персонального дизайнера. Стены, мебель, шторы, полы – все в нашей квартире теперь енотоустойчивое, - смеется Елена. – А иначе и быть не может: Тема все равно все переделает по-своему.

Тема спокойно доберется всюду, куда захочет. ФОТО: из личного архива Елены Троскиной.

На негативные комментарии, которые подписчики оставляют под видео, Елена совсем не обижается. Девушка понимает: многие никогда не видели енота и сравнивают его со знакомыми им домашними животными: кошками или собаками. А зарубежных подписчиков очень удивляет, что енота в принципе можно держать дома. Комментарии же на русском языке они читают далеко не всегда

- Надеюсь, подписчики в Instagram внимательно посмотрят мой и Темин профили и поймут, что у енота все хорошо, - улыбается Елена. А Тема тихонько на животе подползает к ней и трогает мягкой лапкой за ногу – мол, пойдем, пора кормить енота вкусняшками!