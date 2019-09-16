Три человека погибли при пожаре в частном доме в Кемерове

Поздно вечером 15 сентября в Кемерове произошел пожар, унесший жизни трех человек.

Около десяти часов вечера очевидцы заметили дым, который шел из-под крыши частного двухквартирного дома на улице Гагарина. Они тут же вызвали пожарных. 22 человека и шесть единиц техники смогли локализовать огонь в 22.32, а полностью погасить пожар в 22.36.

- На момент прибытия первого подразделения крыша дома и веранда горели открытым пламенем. В результате пожара в одной из квартир обгорела деревянная обрешетка крыши на площади 90 квадратных метров. В комнате сгорели мебель и вещи на площади 15 квадратных метров. Квартира № 2 не пострадала, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

После тушения пожара в квартире обнаружили тела двух человек - 40-летнего мужчины и 28-летней женщины. Также пожарные обнаружили 55-летнюю женщину: ее доставили в медицинское учреждение, где она впоследствии скончалась.

- По предварительной информации, потерпевшие - родственники, нигде не работали, злоупотребляли спиртным, - отметила Ирина Мазеева, официальный представитель следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются причины смерти потерпевших, расследование продолжается.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации печи.