Дети должны знать об опасности электрического тока

Ежегодно десятки детей страдают от поражения электрическим током. И повезет, если все обойдется легким испугом. Но ведь последствия могут быть необратимыми.

Трагедия в Туве произошла в августе этого года. Пятилетняя внучка гостила у бабушки на каникулах. Забралась на крышу гаража за черемухой. Потеряла равновесие и схватилась за… провод воздушной линии электропередачи. От удара током девочка погибла на месте.

- Электричество не прощает беспечности, - говорит начальник отдела охраны труда и надежности МЭС Сибири Петр Четвериков. - При этом оно не имеет ни цвета, ни запаха, ни звука. Напряжение можно только почувствовать, и это чувство может стать последним. Электротравмы очень опасны, и смертность от них высока.

Именно взрослые должны предупредить детей о том, что электрический ток смертельно опасен. Не случайно сибирские энергетики ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) уже несколько лет реализуют программу профилактики детского электротравматизма. Особое место отводится урокам электробезопасности. Для школьников и дошколят в городах и селах, где расположены магистральные подстанции, проводятся лекции, беседы, викторины, экскурсии. Более ста внеклассных уроков ежегодно!

Больше всего ребята любят практическую часть, где они учатся правилам реанимации на специальном тренажере «Гоше». А еще девочек и мальчиков обучают правильному «гусиному» шагу. При падении электропровода на землю опасность поражения от шагового напряжения охватывает участок в радиусе 8 метров. Спастись можно только так: пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги.

И всегда с собой полезные подарки: блокноты, раскраски, игры-бродилки, закладки, наклейки, которые становятся своеобразным напоминанием жизненно важных правил.

ВАЖНО

Помните, категорически ЗАПРЕЩЕНО:

- пользоваться неисправными электроприборами, тянуть провода и браться за них мокрыми руками;

- проникать на территорию подстанции, открывать дверцы электрических устройств;

- влезать на опоры и играть под линиями электропередачи;

- бросать что-либо на провода, запускать воздушного змея и рыбачить вблизи ЛЭП;

- приближаться к оборванному проводу ЛЭП, свисающему или лежащему на земле на расстояние ближе 8 - 10 метров.