Стал злым гением: киберспортсмена из Кузбасса купила американская команда

Роман Кушнарев уже снискал славу самого юного, богатого и успешного российского кибер-спортсмена. А теперь он стал первым, кто совершил трансфер в международную команду.

Роман Кушнарев, известный в среде геймеров как Ramzes666, покинул команду Virtus.pro и стал одним из игроков американских Evil Geniuses. Напомним, за ведущую российскую команду Кушнарев выступал в течение трех лет. За это время он сыграл не одну сотню матчей, одержав победу более чем в половине из них. Однако последний турнир был не таким удачным: команда Virtus.pro заняла не самые высокие места в турнирной сетке The International. Вскоре после этого Роман Кушнарев покинул команду и сменил «медведей» на «злых гениев».

- За три года в VP Рамзес не просто превратился из яркого таланта в суперзвезду дота-сцены, но и стал лицом киберспорта во всем мире. Мы навсегда запомним все победы, мемы и просто веселые моменты, которые пережили вместе, - отметил генеральный менеджер команды Роман Дворянкин. - Переход Рамзеса в EG - это первый трансфер топового российского киберспортсмена популярной дисциплины в ведущую международную команду.

Роман Кушнарев также поблагодарил товарищей по команде за время, проведенное вместе, и отметил, что оно было очень важным в его жизни.

«Мы стали настоящими друзьями, которыми останемся, даже играя друг против друга на турнирах. И, конечно же, я благодарю болельщиков Virtus.pro, которые в любой точке мира поддерживали нас как после побед, так и после поражений», - цитирует слова Романа Кушнарева сайт Virtus.pro.

Поклонники и болельщики киберспортсмена разделились во мнениях: одни считают, что уход Романа может погубить самую сильную российскую команду. Другие заявляют, что трансфер - это поступок взрослого мужчины. А третьи волнуются: как теперь вести себя на турнирах? Они отмечают, что теперь придется болеть против, но за Романа Кушнарева.

Справка «КП»:

Роман Кушнарев родился в Новокузнецке. Сейчас ему 20 лет. Является самым юным профессиональным российским игроком в Dota 2. Свой первый гонорар заработал в 11 лет, а к 15 годам уже получал зарплату как игрок одной из профессиональных команд. После 9-го класса Кушнарев полностью посвятил себя киберспорту. В 16 лет стал самым молодым участником турниров Valve. Сейчас гонорары экс-новокузнечанина исчисляются сотнями тысяч долларов, и он уже давно заработал два миллиона долларов. Вне киберспорта Кушнарев попробовал себя в качестве модели для рекламы шампуня.

С новой командой Ramzes666 намерен выиграть турнир The International.