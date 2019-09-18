Сервисы современные и оперативные

Одному утром нужно выпить кофе, другому – съесть кашу, а третий привык начинать свой день с просмотра социальных сетей или телевизора. Но – согласитесь - каждому необходима электроэнергия, чтобы начать день именно так, как хочешь.

Именно поэтому ПАО «Кузбассэнергосбыт» модернизирует сервисы для своих потребителей, с помощью которых в любое время и в любом месте можно оплатить счета. Об интерактивных сервисах компании и других способах оплаты электроэнергии рассказала директор по работе с гражданами-потребителями ПАО «Кузбассэнергосбыт» Инна Бак.

- Какие сервисы компания предлагает гражданам?

- Компания делает все возможное, чтобы населению было удобно оплачивать услуги. На сайте кузбассэнергосбыт.рф есть система «Личный кабинет гражданам-потребителям», где можно передать показания приборов учета, оплатить счет за электрическую энергию путем онлайн-платежей с банковских карт (VISA, Master Card или МИР). Показания через сайт компании передают и те, кто еще не зарегистрировался в «Личном кабинете». Для этого есть специальный раздел «ввод показаний приборов учета». Также это можно сделать через SMS-сервис.

- А как начать пользоваться этими сервисами? Какие еще функции доступны при их использовании?

- Чтобы получить доступ к «Личному кабинету», необходимо зайти в соответствующий раздел и зарегистрироваться, указав свои персональные данные и подтвердив адрес электронной почты. Последнее нужно для того, чтобы получать чеки об оплате и счета в электронном виде. С помощью этого сервиса можно узнать историю платежей по своему лицевому счету, начиная с момента регистрации, и информацию о задолженности. Кроме того, здесь находится много полезной справочной информации по вопросам энергоснабжения.

SMS-сервис подключают двумя способами: привязав номер телефона к «Личному кабинету» или зарегистрировав его по письменному заявлению при обращении в центр очного обслуживания компании. SMS-сервис удобно использовать тем, кто забывает вовремя оплачивать счета. Потребителю отправляют напоминание о наличии задолженности. Таким образом, вы вовремя оплатите электроэнергию без начисления пени.

- А если нет возможности использовать интерактивные сервисы, как оплатить счета в таком случае?

- В каждом крупном городе находятся центры очного обслуживания клиентов. На данный момент в Кемеровской области 44 офиса «Кузбассэнергосбыта». Они удобно расположены, поэтому вам не нужно специально планировать свое время, чтобы зайти в офис. Это можно сделать, например, по пути в магазин или на работу. Еще наши потребители оплачивают счета без взимания комиссии в отделениях «Почты России», в отделениях и банкоматах Сбербанка, отделениях и платежных терминалах «Углеметбанка», «Кузнецкбизнесбанка». Полный перечень организаций, в которых можно оплатить электрическую энергию, размещен на сайте кузбассэнергосбыт.рф.

- А как быть людям, живущим в деревнях? Они не всегда могут добраться до офиса компании.

- В большинстве сельских территорий оплатить электроэнергию можно также на почте или в отделениях Сбербанка, а в тех поселках, где они отсутствуют, организован выезд специально оборудованных машин, так называемых «мобильных касс». Ежегодно графики их работы пересматриваются, чтобы маршрут проходил именно там, где это необходимо.

«Кузбассэнергосбыт» предоставляет потребителям множество способов оплаты электроэнергии. Сегодня самые оперативные из них - интерактивные сервисы. Вам не придется каждый раз тратить время на посещение офиса. Все, что нужно - вовремя снимать и передавать показания индивидуальных приборов учета, а также производить оплату счетов. С августа 2019 года изменились сроки передачи показаний. Теперь это необходимо делать не позднее 25 числа текущего месяца. Выбирайте удобный для вас вариант и помните: комфортная жизнь только в ваших руках.