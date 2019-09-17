2019-09-17T15:58:23+03:00
Общество

Золотодобытчики поплатились за загрязнение реки в Кузбассе

Две компании выплатили штрафы на 1,34 миллиона рублей
Екатерина РОМАНОВА
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Золотодобытчики поплатились за загрязнение реки в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АКО.Золотодобытчики поплатились за загрязнение реки в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АКО.
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Недобросовестные золотодобытчики, работающие в Тисульском районе, поплатились за пренебрежение законом. За загрязнение реки Кия две компании были оштрафованы на 1,34 миллиона рублей.

Жители Тисульского района неоднократно жаловались на то, что воды реки Кии стали желтыми и мутными. После того, как специалисты департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области и Кемеровской межрайонной природоохранной прокуратуры провели проверки, оказалось, что сразу на двух предприятиях - ООО «Сисим» и ООО «Воскресенка» - добыча россыпного золота ведется с нарушениями.

- ООО «Воскресенка» допустило нарушение водного законодательства и было оштрафовано на 540 тысяч рублей. В действиях ООО «Сисим» выявлены нарушения законодательства о недрах, предприятию выписан штраф на сумму 800 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Несмотря на попытку обжаловать решение департамента в суде, постановление было признано законным и вступило в силу.

К слову, Правительство Кузбасса направило в Сибнедра предложения по лишению ООО «Сисим» лицензии на добычу россыпного золота. Также губернатор Сергей Цивилев в связи с ухудшением экологической ситуации на водных объектах обратился в Роснедра с инициативой остановить дальнейшую выдачу всех лицензий в Кузбассе на разведку и добычу россыпного золота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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