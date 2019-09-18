В Кузбассе обсудили развитие службы детской онкогематологии

В Кузбассе прошел круглый стол, где обсудили развитие службы по лечению онкобольных детей. Уже готовят к запуску два центра по лечению раковых заболеваний: один откроется в Кемерове, второй – в Новокузнецке.

Об этом губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и генерального директора Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Галина Новичкова рассказали на круглом столе, посвященном вопросам развития службы детской онкогематологии в регионе.

Участниками мероприятия стали ведущие специалисты Кузбасса. В том числе и начальник областного департамента охраны здоровья населения Михаил Малин, главный областной детский специалист онколог Марина Горошкова, директор Территориального фонда ОМС Кемеровской области Алексей Цигельник, главный врач областного онкологического диспансера Виктор Луценко.

«Онконастороженность» и «онкообразованность» – что и для чего?

Своевременная диагностика онкозаболеваний повышает вероятность выздоровления. Однако для этого необходимо не только закупать современное оборудование, но и рассказывать людям о заболевании и способах его диагностики. Лишь комплексный подход позволит достичь желаемого результата – повысить процент выздоровевших детей, у которых нашли опухоль.

Поэтому Сергей Цивилев поддержал предложение о введение в регионе таких понятий как «онконастороженность» и «онкообразованность» врачей и родителей, а также о создании методического пособия по этим направлениям. Специалисты считают эти меры достаточно эффективными и малозатратными.

– Наш выбор – решать проблемы в лечении онкологии, в том числе и детской, комплексно. От преобразования первичного звена и ранней диагностики до развития крупных онкологических центров. Таких центров в Кузбассе будет два: в Кемерове и Новокузнецке. Также в Новокузнецкемы намерены создать современный центр детской онкологии и гематологии, – отметил губернатор.

А кто лечить будет?

Здания построят, оборудования купят, планы разработают. А кто лечить будет? Как раз эту тему на круглом столе затронула Галина Новичкова.

Она подчеркнула, что современные онкологи должны обладать глубокими медицинскими знаниями, владеть английским языком для чтения современной медицинской литературы, постоянно повышать свою квалификацию.

Для того, чтобы привлечь молодых и амбиционных специалистов в регион, необходимо создать им все условия для комфортной жизни и работы. Первым шагом станет налаживание сотрудничества между московским Центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и будущим новокузнецким центром.

С развитием в Кузбассе молекулярной диагностики – передовой отрасли медицины – кадровый голод стал ощущаться более остро. Ведь для работы с новыми технологиями необходимы врачи с соответствующей квалификацией.Поэтому медработников в области молекулярной диагностики внесут в список дефицитных специальностей. Это значит, что при поступлении на работу такому врачу будет положена выплата в размере одного миллиона рублей.

Ранняя диагностика спасает

Заболеваемость злокачественными новообразованиями у детей в Кузбассе составляет 12,4 случая на 100 тысяч детей, а в общем по стране – 12,6 на 100 тысяч детей. Об этом рассказала главный детский онколог Кузбасса Марина Горошкова.

По ее словам, в регионе почти пятистам детям поставлен онкологический диагноз. Чаще всего у маленьких пациентов выявляются опухоли крови и кроветворной ткани – 37,5%.

– Необходимо отметить, что в 70-80 % случаев проводимая современная программная терапия позволяет достичь выхода в ремиссию, – отметила Марина Горошкова

Сегодня кузбасские врачи имеют возможность проводить специализированную диагностику для определения типа онкозаболевания и подбора соответствующего лечения совместно с федеральными клиниками.Такая диагностика включает иммунологический анализ опухолевых клеток, молекулярно-генетическое исследование клеток и иммуногистохимический анализ ткани опухоли. Все исследования для маленьких пациентов проводят федеральные центры высокого уровня. Один из них – Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

У 76 % пациентов заболевания диагностируются на третьей-четвертой стадии, где вероятность ремиссии гораздо ниже. При выявлении же болезни на первых стадиях почти в 100 % случаев удается успешно победить онкологию.

Для ускорения диагностики и лечения проводится модернизация онкологической службы, в том числе детского направления. Так сейчас закупается новое оборудование. Уже в начале ноября этого года в Областной детской клинической больнице заработает новый аппарат МРТ.

СПРАВКА КП:

Вся необходимая медицинская помощь детям с онкологическими заболеваниями оказывается в детском отделении Областного клинического онкологического диспансера в Кемерове и в отделении детской онкологии и гематологии Новокузнецкой городской детской клинической больницы № 4.

Паллиативную помощь детям предоставляют в двух детских хосписных отделениях: Новокузнецкая городская детская клиническая больница № 3 и Кемеровская городская клиническая больница № 11.

За время реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями на 2019 – 2024 годы» закупят 331 оборудование в два онкологических диспансера и в Новокузнецкую городскую детскую клиническую больницу № 4 на сумму почти 2,2 миллиарда рублей.