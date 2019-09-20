Несколько юных жителей Междуреченска развлекались тем, что катались между вагонами поезда. Покатушки юных зацеперов на видео снял один из очевидцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="624" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/733119" frameborder="0"></iframe> Малыши-зацеперы катаются между вагонами в Междуреченске.Видео: vk.com, "Типичный Междуреченск"

Видео, на котором очевидцы зафиксировали опасное развлечение детей из Междуреченска, появилось в социальных сетях. Автор ролика снял, как несколько детей младшего школьного или даже дошкольного возраста развлекается. Дети подбегают к вагонам едущего поезда, зацепляются между вагонами и, проехав несколько метров, прыгают вниз. Скорость состава при этом небольшая, а дети за несколько секунд успевают несколько раз прокатиться между вагонами. При этом автор видео призывает своего ребенка не присоединяться к малышам-зацеперам, а отправиться на детскую площадку.

Видеоролик вызвал возмущение у большинства подписчиков сообщества. Многие отмечают, что автору следовало не видео снимать, а за уши оттаскивать детей от опасного места. Другие советуют передать снятое в отдел по делам несовершеннолетних, чтобы родителей юных зацеперов привлекли к ответственности. Впрочем, нашлись и те, кто сам когда-то так же катался.

«Всю жизнь там живу, сам цеплялся в детстве. Только сейчас страшно это осознавать: видел, как перерубало напополам повдоль», – признается один из подписчиков, Антон Закурдаев. Другой подписчик объясняет, что в его детстве не было таких развлечений, которые доступны современным ребятам, оттого-то и катались между вагонами. «Так мы тоже цеплялись за вагоны на Шорском озере, как давно это было! Не хватало адреналина, но теперь такие аттракционы!..» - пишет Сергей Непомнящий. А еще один комментатор отмечает, что тогда, в детстве, осознавали, насколько это опасно лишь тогда, когда происходили несчастные случаи.