2019-09-20T07:24:07+03:00
Общество

Кемеровчане подписывают петицию против закрытия школы №5

Родители школьников обеспокоены, что дети не смогут вернуться в учреждение после его ремонта
Мария КОЛОСОВА
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Кемеровчане подписывают петицию против закрытия школы №5Кемеровчане подписывают петицию против закрытия школы №5Фото: Евгения ГУСЕВА
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В интернете появилась петиция родителей кемеровских школьников, которые выступают против закрытия школы №5. Они обеспокоены тем, что после окончания ремонта дети не смогут вернуться в учреждение и будут распределены по другим школам.

В опубликованном документе родители выражают озабоченность тем, что здание школы будет отдано Городскому классическому лицею, который сейчас занимает «слишком маленькое помещение».

Эту информацию подтвердили в администрации города.

-В здание школы №5 по проспекту Октябрьском, 39 после капитального ремонта планируется перевести учащихся Городского классического лицея, который является опорной школой Российской Академии наук, - сообщили в мэрии.

Сейчас в школе №5 обучаются 538 детей, из них 160 проживают в непосредственной близости от данной школы, около 100 детей - в микрорайоне «Кемерово-Сити». По словам властей, на время ремонта детей распределят в ближайшие школы по желанию родителей, а после окончания работ ученики и педагогический состав перейдут в здание новой школы, построенной в микрорайоне 7Б. его планируется достроить в конце 2020-начале 2021 года. Родителям, которые не захотят обучаться в новой школе, будет предложено обучение в других школах Центрального района с учётом их пожеланий

С такой ситуацией родители тоже не согласны. По их словам, детям будет неудобно добираться до новой школы из-за ее сложного расположения. В ответ они предлагают разместить в этой школе Городской классический лицей.

На данный момент петицию уже подписали 647 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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