2019-09-20T10:00:45+03:00
Фотоконкурсы

«Битва секретарш»: выбираем самого лучшего помощника руководителя

Кто выйдет из битвы победителем, решать вам!
Екатерина РОМАНОВА
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..Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание к деталям, пунктуальность, умение хранить в секрете важную информацию и при этом быть открытой, доброжелательность и грамотность - вот самые важные качества любого секретаря.

Именно они - первые помощники каждого руководителя, лицо компании. И пока руководитель решает глобальные вопросы, секретарь делает все, чтобы он не отвлекался на менее важные. Любой руководитель знает: найти хорошего секретаря непросто. А вот мы нашли таких! Представительницы нескольких кузбасских компаний сойдутся в «Битве секретарш», чтобы доказать: они - лучшие представители своей профессии.

20 сентября, в День секретаря, мы запускаем голосование, и каждый из вас может поддержать ту участницу, которая достойна быть победителем! Голосование начнется в 11:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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