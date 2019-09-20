2019-09-20T16:11:30+03:00
Общество

Новый автовокзал появится в Белове в 2020 году

Его планируют открыть к областному Дню шахтера
Ирина АВТУШКО
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Новый автовокзал появится в Белове в 2020 году.ФОТО: Пресс-служба АКОНовый автовокзал появится в Белове в 2020 году.ФОТО: Пресс-служба АКО
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В 2020 году в Белове, который станет столицей празднования областного Дня шахтера, планируют открыть новый автовокзал. Это далеко не единственный объект, который появится к знаменательной дате.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев побывал с рабочим визитом в Белове и пообщался с главой города Алексеем Курносовым. Мэр рассказал, какие работы уже проведены и что еще предстоит сделать.

Главным проектом Дня шахтера-2020 в Белове станет строительство стадиона «Металлург». Сейчас проводятся работы по организации плоскостных сооружений - трех футбольных полей, площадки для занятий воркаутом и паркуром. Одновременно ведутся земляные работы на месте будущего спорткомплекса. Это будет четырехэтажное здание с пятью спортзалами, бассейном на шесть дорожек и гостиницей. На строительство выделен миллиард рублей.

Также Алексей Курносов рассказал, что в планах к празднику построить автовокзал, детский сад в квартале «Сосновый», реконструировать улицу Советскую и масштабно отремонтировать улицы Чкалова, Кемеровскую и Аэродромную, парк «Приморский», сквер «Шахтер» и дворовые территории многоквартирных домов. Кроме того, ожидается, что в 2020 году парк города пополнится 15 новыми автобусами.

- Мы сегодня убедились, что не зря решили за 1 год и 7 месяцев начать подготовку к Дню шахтера-2020. Это был эксперимент, но уже видно, что решение правильное. За один год беловчанам бы не удалось реализовать масштабные проекты, которые задуманы. Впереди еще много работы, но я уверен, что все будет выполнено, ведь городским округом руководит сильный глава. Ему верит команда, верят жители, что подтверждают итоги выборов, - подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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