К 2021 году в «Кемерово-Сити» появятся два детских сада, школа и поликлиника.

Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава региона побывал на строительной площадке микрорайона 7б в Кемерове, где в ближайшие годы должны появиться новые социальные объекты. В 2020 году к Дню шахтера здесь появится первый детский садик, а в 2021-м - второй. Также в марте следующего года в микрорайоне откроют поликлинику для взрослых и детей.

Что касается новой школы, то Сергей Цивилев дал поручение в октябре провести госэкспертизу проекта, чтобы начать строительство уже в 2020-м, а ввести в строй в год празднования 300-летия Кузбасса.

- В 2021 году здесь все должно измениться - новый микрорайон требует новых подходов к созданию инфраструктуры. Здесь должен появиться целый комплекс социальных объектов для комфортной жизни жителей, кроме того, он должен расширяться вместе с развитием жилого сектора, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Также во время визита он отметил, что реализация таких масштабных проектов требует слаженной работы всех участников. В частности, мэр города Илья Середюк уже отчитался о том, что полностью завершена работа с собственниками ветхого жилья, которое попадает в зону застройки. Он отметил, что до конца года старые дома будут снесены и состоится аукцион по определению застройщика. Само строительство первого детского сада должно начаться после новогодних праздников.