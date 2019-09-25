Любовь творит чудеса: в Кузбассе спасенный волонтерами пес превратился в красавца

Полтора года назад волонтеры буквально отбили истощавшую овчарку у хозяев, которые его не кормили. Прошло время, и пса просто не узнать!

Ежедневно в соцсетях публикуется множество фотографий кошечек и собачек. Но одна из них, которую выложили волонтеры приюта для бездомных животных «Верный», что в Кемерове, особенная. На ней – обычная – на первый взгляд – овчарка. Ушки торчком, лоснящаяся шерсть, умеренная поджарость и довольная улыбающаяся морда. Да-да! Пес Ральф, позируя на камеру, улыбается! Но всего полтора года назад у Ральфа было другое имя и совершенно другая жизнь, в которой не было места улыбкам.

Таким Ральфа обнаружили корреспонденты "КП-КемеровоФото: Лия Гараева

На цепи

Раньше его звали Роганом, он жил в одном из домов частного сектора Кемерова. Хозяева заботились, как могли: дважды в день кормили лапшой и хлебом. Когда на Рогана обратила внимание случайная прохожая, он передвигался странной походкой по двору. Облезший, тощий настолько, что больше похож на дворняжку, Роган даже не лаял на непрошеную гостью. А брошенную жалостливой женщиной сардельку он проглотил целиком. О собаке, истощавшей так, что не может даже двигаться, кемеровчанка рассказала корреспондентам «Комсомольской правды». И корреспонденты вместе с участковым добились того, чтобы хозяева отдали Рогана в приют. Там он получил не только новое имя, но и шанс на новую жизнь.

Новое имя – новая жизнь

- Когда Ральф попал к нам, он был забитым, плохо реагировал на людей. Особенно сильно боялся мужчин – видимо, обижали прежние хозяева, - вспоминает Татьяна Медведева, руководитель приюта «Верный».

Впрочем, и по сей день в мужчинах пес видит потенциальных врагов, но работает над собой, учится доверять. Знакомым волонтерам-мужчинам позволяет заботиться о себе и даже максимально дружелюбно относится к потенциальным хозяевам. А тогда, весной 2018 года, пса откармливали – осторожненько, чтобы не навредить. Выхаживали, дарили любовь и ласку. Боялись, что не смогут справиться с таким тяжелым состоянием.

Сегодня Ральф - в меру упитанный улыбчивый пес. ФОТО: приют для бездомных животных "Верный"

Отъевшись на приютских харчах, пригревшись в лучах любви волонтеров, Ральф постепенно превратился в настоящего красавца. Он улыбается на камеру, знает все-все команды и готов стать верным другом хорошему человеку.

- Конечно, мы ищем Ральфу новых хозяев, но пока найти не можем, - рассказала Татьяна Медведева. – О том, чтобы вернуть его прежним, речи не идет. На цепь его тоже не отдадим. Ральф многое пережил, и мы уверены: он достоин заботливых хозяев и жизни не на цепи, а в вольере.

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