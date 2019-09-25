2019-09-25T11:20:55+03:00
Общество

Суд признал врачей виновными в смерти новорожденного в Кемерове

Однако решение суда о взыскании с больницы 2 миллионов рублей еще не вступило в законную силу
Екатерина БОРМОТОВА
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Суд признал врачей виновными в смерти новорожденного в КемеровеСуд признал врачей виновными в смерти новорожденного в КемеровеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Кемерова отсудила у больницы 2 миллиона рублей за смерть новорожденного сына. Суд признал, что мальчик погиб по вине врача, допустившего ряд ошибок.

Летом «Комсомольская правда» рассказывала историю кемеровчанки Ольги Калиновской, у которой в роддоме умер сын. Трагедия произошла в октябре 2016 года. Женщина настояла на возбуждении уголовного дела, так как была уверена, что вина за случившееся лежит на врачах.

В рамках предварительного расследования была проведена независимая экспертиза, которая подтвердила врачебные ошибки. Однако уголовной ответственности фигурантке дела удалось избежать: истек срок давности. При этом суд признал, что врач недостаточно обоснованно определила тактику ведения родов.

После этого Ольга Калиновская обратилась в суд с гражданским иском и потребовала возместить ей причиненный моральный вред. В сентябре Ленинский районный суд рассмотрел требования женщины и решил удовлетворить иск частично.

«Взыскать с ГАУЗ КО «Областная детская клиническая больница» в пользу Ольги Калиновской 2 миллиона 15 тысяч рублей, из который 2 миллиона - компенсация морального вреда, 15 тысяч - судебные расходы», - говорится в документе.

Данное решение может быть обжаловано в Кемеровский областной суд до 15 октября.

- Заседание длилось больше четырех часов. Было очень тяжело. Я выиграла, но думаю, что врач будет обжаловать решение. Скорее всего, это еще не конец, - пояснила «Комсомолке» Ольга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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