Суд признал врачей виновными в смерти новорожденного в Кемерове

Жительница Кемерова отсудила у больницы 2 миллиона рублей за смерть новорожденного сына. Суд признал, что мальчик погиб по вине врача, допустившего ряд ошибок.

Летом «Комсомольская правда» рассказывала историю кемеровчанки Ольги Калиновской, у которой в роддоме умер сын. Трагедия произошла в октябре 2016 года. Женщина настояла на возбуждении уголовного дела, так как была уверена, что вина за случившееся лежит на врачах.

В рамках предварительного расследования была проведена независимая экспертиза, которая подтвердила врачебные ошибки. Однако уголовной ответственности фигурантке дела удалось избежать: истек срок давности. При этом суд признал, что врач недостаточно обоснованно определила тактику ведения родов.

После этого Ольга Калиновская обратилась в суд с гражданским иском и потребовала возместить ей причиненный моральный вред. В сентябре Ленинский районный суд рассмотрел требования женщины и решил удовлетворить иск частично.

«Взыскать с ГАУЗ КО «Областная детская клиническая больница» в пользу Ольги Калиновской 2 миллиона 15 тысяч рублей, из который 2 миллиона - компенсация морального вреда, 15 тысяч - судебные расходы», - говорится в документе.

Данное решение может быть обжаловано в Кемеровский областной суд до 15 октября.

- Заседание длилось больше четырех часов. Было очень тяжело. Я выиграла, но думаю, что врач будет обжаловать решение. Скорее всего, это еще не конец, - пояснила «Комсомолке» Ольга.