2019-09-29T11:57:24+03:00
Звезды

Как Марк Захаров в Кемерове на футбольном стадионе за артистов болел

Летом 1986 года в городе прошел необычный матч
Григорий ШАЛАКИН
Поделиться:
Марк Захарова можно было увидеть на главной трибуне среди многочисленных зрителей.ФОТО: Григорий ШАЛАКИНМарк Захарова можно было увидеть на главной трибуне среди многочисленных зрителей.ФОТО: Григорий ШАЛАКИН
Изменить размер текста:

От продолжительной болезни 28 сентября скончался известный режиссер Марк Захаров. Его театр «Ленком» приезжал в столицу Кузбасса в далеком 1986 году, и заслуженный работник культуры РФ Григорий Шалакин вспоминает, как это было…

В городе Кемерово 15 июля 1986 года состоялся необычный футбольный матч. На центральном стадионе «Химик» играли команды «Авось» (капитан - актер Олег Янковский) Московского театра Ленком, гастролировавшего в Кузбассе, и сборная местных журналистов «Гонорар-82» (капитан - Евгений Красносельский из газеты «Комсомолец Кузбасса»).

Евгений Леонов и Марк Захаров болеют за своих коллег, сменивших сценические костюмы на спортивную форму.ФОТО:Григорий ШАЛАКИН

Евгений Леонов и Марк Захаров болеют за своих коллег, сменивших сценические костюмы на спортивную форму.ФОТО:Григорий ШАЛАКИН

На главной трибуне среди многочисленных зрителей можно было не только увидеть, но и свободно фотографировать столичных знаменитостей. Достаточно назвать имена народного артиста СССР Евгения Леонова и главного режиссера Ленкома Марка Захарова. Поболеть за своих коллег, сменивших сценические костюмы на спортивную форму, они пришли в сопровождении начальника управления культуры Кемеровского облисполкома Владимира Бедина.

И хотя на поле кипели страсти, а по истечении основного времени матча дело дошло до 11-метровых ударов в те и другие ворота (счет, правда, остался ничейным – 3:3), Марк Захаров с газетой «Известия» в руках больше двух часов не показывал и малейших эмоций. Было заметно, что режиссер всецело погружен в себя. Так, наверное, он держал одному ему присущую творческую паузу. И делал это покруче, чем актеры на сцене его театра. Даже выйдя со стадиона после захватывающей игры, он не проронил ни слова. Дождался служебной «Волги», молча сел в нее и уехал.

Команда "Авось" Ленкома на футбольном поле в Кемерове в 1986 году.ФОТО: Григорий ШАЛАКИН

Команда "Авось" Ленкома на футбольном поле в Кемерове в 1986 году.ФОТО: Григорий ШАЛАКИН

В год 85-летия со дня рождения молчаливость гениального деятеля советского и российского искусства отмечали и его друзья. Однако малоразговорчивость никогда не мешала Марку Анатольевичу придумывать такую игру актеров, которая была способна обострять чувства зрителей.

Малоразговорчивость никогда не мешала Марку Анатольевичу придумывать такую игру актеров, которая была способна обострять чувства зрителей.ФОТО: Григорий ШАЛАКИН

Малоразговорчивость никогда не мешала Марку Анатольевичу придумывать такую игру актеров, которая была способна обострять чувства зрителей.ФОТО: Григорий ШАЛАКИН

Еще загадочнее и непонятнее то, что главреж Ленкома добивался этого и непременных аншлагов на протяжении нескольких десятилетий. А в сибирском городе Кемерово летом 1986 года, находясь в роли футбольного фаната, он, по всей вероятности, лишь продолжал оттачивать свой творческий потенциал, чтобы его театр поступательно двигался к новым высотам. К таким, например, как показ более 1500 раз спектакля «Юнона и Авось», впервые сыгранного труппой Ленкома в 1981 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Брэд Питт: Стараюсь есть правильно во время рабочей недели, а потом обманываю себя в выходные
Главный киноактер современности дал эксклюзивное интервью кинообозревателю «КП» Стасу Тыркину перед премьерой своего нового блокбастера «К звездам» на Венецианском кинофестивале
Олег Басилашвили: Для дочерей стал кормящим отцом
Народный артист России отмечает 85-летие. Накануне праздника он рассказал корреспонденту «Союзного вече» о свежей театральной премьере, почему отказывается от съемок в современном кино и о секрете семейного долголетия
Новости 24
Участники популярной группы отравились кемеровскими устрицами
Старо как мир: псевдобанкир обманул пенсионерку из Белова
За сбыт наркотиков в крупном размере юный междуреченец пойдет под суд
В Кемерове открыт проезд по кольцу на проспекте Химиков
Григорий Лепс побывал с концертами в Кемерове и Новокузнецке
В ночь на понедельник в Кузбассе ожидаются морозы до -5 градусов
В Кузбассе завершены поиски пропавшего в лесу 85-летнего пенсионера
В Кузбассе пенсионерка хотела сдать квартиру и лишилась сбережений
В Новокузнецке проходят рейды по соблюдению мер пожарной безопасности
Взял на таран и избил: два автолюбителя повздорили на дороге в Кузбассе
От штрафа не уйти: до конца года на кузбасских трассах установят 10 камер
В Кемерове одну и ту же машину похитили два раза за ночь
В Новокузнецке появятся электробусы за 38 миллионов рублей
Хотел покататься: ради поездки с друзьями кузбассовец угнал машину
В воскресенье в Кузбассе ожидается до +13 градусов и местами дожди
Автобус с пассажирами врезался столб на остановке в Кемерове
Новокузнецк взял три первых места национальной премии в области событийного туризма
Зарплата работников дошкольного образования резко выросла в Кузбассе
Издевательствами над ребенком в кузбасской школе заинтересовался Следком
В Кемеровском районе появится большой детский комбинат
В Кировском районе Кемерова экстренно отремонтировали дорогу
Нетрезвый водитель в Новокузнецке сбил двух пешеходов и скрылся
Два кузбасских волейболиста вошли в состав сборной России на Кубок мира
Кочегары кузбасского предприятия на два месяца остались без зарплаты
Новокузнечане сыграют в регби с командой Красноярска
Кузбассовец угрожал зарубить извинившуюся перед ним девушку