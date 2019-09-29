Как Марк Захаров в Кемерове на футбольном стадионе за артистов болел

От продолжительной болезни 28 сентября скончался известный режиссер Марк Захаров. Его театр «Ленком» приезжал в столицу Кузбасса в далеком 1986 году, и заслуженный работник культуры РФ Григорий Шалакин вспоминает, как это было…

В городе Кемерово 15 июля 1986 года состоялся необычный футбольный матч. На центральном стадионе «Химик» играли команды «Авось» (капитан - актер Олег Янковский) Московского театра Ленком, гастролировавшего в Кузбассе, и сборная местных журналистов «Гонорар-82» (капитан - Евгений Красносельский из газеты «Комсомолец Кузбасса»).

Евгений Леонов и Марк Захаров болеют за своих коллег, сменивших сценические костюмы на спортивную форму.ФОТО:Григорий ШАЛАКИН

На главной трибуне среди многочисленных зрителей можно было не только увидеть, но и свободно фотографировать столичных знаменитостей. Достаточно назвать имена народного артиста СССР Евгения Леонова и главного режиссера Ленкома Марка Захарова. Поболеть за своих коллег, сменивших сценические костюмы на спортивную форму, они пришли в сопровождении начальника управления культуры Кемеровского облисполкома Владимира Бедина.

И хотя на поле кипели страсти, а по истечении основного времени матча дело дошло до 11-метровых ударов в те и другие ворота (счет, правда, остался ничейным – 3:3), Марк Захаров с газетой «Известия» в руках больше двух часов не показывал и малейших эмоций. Было заметно, что режиссер всецело погружен в себя. Так, наверное, он держал одному ему присущую творческую паузу. И делал это покруче, чем актеры на сцене его театра. Даже выйдя со стадиона после захватывающей игры, он не проронил ни слова. Дождался служебной «Волги», молча сел в нее и уехал.

Команда "Авось" Ленкома на футбольном поле в Кемерове в 1986 году.ФОТО: Григорий ШАЛАКИН

В год 85-летия со дня рождения молчаливость гениального деятеля советского и российского искусства отмечали и его друзья. Однако малоразговорчивость никогда не мешала Марку Анатольевичу придумывать такую игру актеров, которая была способна обострять чувства зрителей.

Малоразговорчивость никогда не мешала Марку Анатольевичу придумывать такую игру актеров, которая была способна обострять чувства зрителей.ФОТО: Григорий ШАЛАКИН

Еще загадочнее и непонятнее то, что главреж Ленкома добивался этого и непременных аншлагов на протяжении нескольких десятилетий. А в сибирском городе Кемерово летом 1986 года, находясь в роли футбольного фаната, он, по всей вероятности, лишь продолжал оттачивать свой творческий потенциал, чтобы его театр поступательно двигался к новым высотам. К таким, например, как показ более 1500 раз спектакля «Юнона и Авось», впервые сыгранного труппой Ленкома в 1981 году.