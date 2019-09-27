Учащиеся одной из школ города Осинники показали учителям страшное видео. Один из учеников избивает другого – младше и ниже ростом. А третий – снимает все это на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="350" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/734592" frameborder="0"></iframe> Избил снял на видео: в кузбасском городе подросток издевался над ребенком.Видео: "Вести 42"

Видео, которым школьники поделились с учителями, увидели и другие кузбассовцы. Камера телефона в детских руках зафиксировала, как подросток заставляет ребенка есть камни. Тот явно младше возрастом и ниже ростом. А после того, как ребенок отказывает это делать, подросток начинает его бить – кулаками по голове и лицу. Мальчик пытается закрыть голову рукой, а потом падает. Почти сразу подростки выложили снятое в интернет. А чуть позже учащиеся школы показали видео учителям. Педагоги очень быстро установили личности всех участников этого конфликта.

- С этим мальчиком школа работала на протяжении нескольких лет, но злостных нарушений не было, - рассказала Галина Дунина, директор школы №3 города Осинники. – Это было не на территории школы. Они втроем гуляли на улице и решили поразвлекаться, поснимать видео.

В свою очередь Елена Шарифуллина, заместитель директора по воспитательной работе школы №3 города Осинники рассказала vesti42.ru, что все трое детей дружат, у них одна компания. Ссылаясь на слова матери пострадавшего, педагог также рассказала, что та не обнаружила на теле сына видимых травм, а также то, что ребенок не ел камней.

- Родители потерпевшего написали заявление в инспекцию по делам несовершеннолетних, - отметила Елена Шарифуллина. – Сами дети рассказали, что сидели, играли, разговаривали. И как это перешло в такую опасную «игру», никто сказать не может.