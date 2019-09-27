2019-09-27T19:49:24+03:00
Происшествия

Избил снял на видео: в кузбасском городе подросток издевался над ребенком

Видео с избиением ребенка дети показали учителям [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Избил снял на видео: в кузбасском городе подросток издевался над ребенком. ФОТО: кадр видео vesti42/ruИзбил снял на видео: в кузбасском городе подросток издевался над ребенком. ФОТО: кадр видео vesti42/ru
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Учащиеся одной из школ города Осинники показали учителям страшное видео. Один из учеников избивает другого – младше и ниже ростом. А третий – снимает все это на видео.

Избил снял на видео: в кузбасском городе подросток издевался над ребенком.Видео: "Вести 42"

Видео, которым школьники поделились с учителями, увидели и другие кузбассовцы. Камера телефона в детских руках зафиксировала, как подросток заставляет ребенка есть камни. Тот явно младше возрастом и ниже ростом. А после того, как ребенок отказывает это делать, подросток начинает его бить – кулаками по голове и лицу. Мальчик пытается закрыть голову рукой, а потом падает. Почти сразу подростки выложили снятое в интернет. А чуть позже учащиеся школы показали видео учителям. Педагоги очень быстро установили личности всех участников этого конфликта.

- С этим мальчиком школа работала на протяжении нескольких лет, но злостных нарушений не было, - рассказала Галина Дунина, директор школы №3 города Осинники. – Это было не на территории школы. Они втроем гуляли на улице и решили поразвлекаться, поснимать видео.

В свою очередь Елена Шарифуллина, заместитель директора по воспитательной работе школы №3 города Осинники рассказала vesti42.ru, что все трое детей дружат, у них одна компания. Ссылаясь на слова матери пострадавшего, педагог также рассказала, что та не обнаружила на теле сына видимых травм, а также то, что ребенок не ел камней.

- Родители потерпевшего написали заявление в инспекцию по делам несовершеннолетних, - отметила Елена Шарифуллина. – Сами дети рассказали, что сидели, играли, разговаривали. И как это перешло в такую опасную «игру», никто сказать не может.

ИСТОЧНИК KP.RU

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