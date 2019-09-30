Снег выпал ночью в Кузбассе

Утро последнего сентябрьского дня началось для жителей Кузбасса со снега. Фотоснимками с первыми признаками приближающейся зимы жители региона делятся в соцсетях.

Снег в Тайге. ФОТО: Олег Суворин

Ночью и утром в Кузбассе шел снег. Кузбассовцы, почувствовавшие приближение зимы, поделились фотоснимками со снежными улицами в соцсетях. Первыми снимками ночного снегопада поделились жители Березовского. «Зима. Начало», - так лаконично комментировали фотографии подписчики одного из сообществ во «ВКонтакте».

Снег в Шерегеше. ФОТО: кадр с камеры наблюдения portal.myttk.ru/portal/webcam/sheregesh

Некоторое также делились снимками с запечатленным снегом и сокрушались, что тепло совсем уходит. Многие поздравляли друг друга с первым снегом и отмечали, что скоро можно будет ехать в Шерегеш. Но нашлись и такие, кто отметил: «Вот удивили – в Сибири – и снег. Да он у нас и в июне бывает!»

Тем не менее, пользователи сетей выкладывают все новые и новые снимки – из Березовского, Тайги и Шерегеша. К слову, днем в понедельник, 30 сентября, ожидается +4…+9 градусов, облачно с прояснением. Местами пройдет дождь и снег с дождем. Возможен гололед.