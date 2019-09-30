Анти-ЗОЖ: Кузбасс попал в топ-20 самых неспортивных регионов России

Кузбасс стал одним из лидеров среди самых неспортивных регионов России. Область заняла семнадцатую строчку рейтинга.

Специалисты РИА Новости провели исследования и выяснили, в каких регионах жители являются фантами здорового образа жизни, а в каких любят провести свои выходные на диване.

Статистики учли восемь показателей: процент населения, занимающегося физической культурой и спортом, уровень потребления табака, количество проданного алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и степень занятых на работе с вредными и опасными условиями труда.

Лидерами оказались жители Северного Кавказа: на первом месте стоит Дагестан, на втором - Чечня, а на третьем - Кабардино-Балкария. Также на этот раз статус самого спортивного субъекта получила и Республика Адыгея. Она существенно улучшила свои показатели и поднялась с одиннадцатого места до четвертого. Замыкает рейтинг Краснодарский край.

А вот Кузбасс попал в топ-20 самых неспортивных регионов страны. Он занял семнадцатую строчку рейтинга. Лидеры антитопа: Магаданская область, Еврейская автономная область и Камчатский край.

Отметим, общий уровень спортивной подготовки в стране вырос. Так, почти 40% населения систематически занимается спортом. При этом 83% обучающихся: школьники и студенты - регулярно занимаются физкультурой.

Однако самой распространенной вредной привычкой россиян остается алкоголь. Эксперты рассчитали показатель продажи спиртного в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя региона. В среднем по России он составил 7,3 литра.