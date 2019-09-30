2019-09-30T12:51:42+03:00
Общество

Иногда оно возвращается: в Кузбасс вновь идет тепло

Синоптики дали прогноз погоды на первые дни октября
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Иногда оно возвращается: в Кузбасс вновь идет теплоИногда оно возвращается: в Кузбасс вновь идет теплоФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Осеннее тепло вновь возвращается в Кузбасс. Последний сентябрьский день отметился в Кузбассе снегом. А вот октябрь начнется с потепления. К концу недели не только прекратятся осадки, но и потеплеет до +16 градусов.

В первый день октября все еще будет прохладно. Днем воздух прогреется максимум до +9 градусов, а местами столбики термометров едва достигнут отметок в +4 градуса. Днем возможны небольшие осадки – дождь и мокрый снег. Но уже к ночи небо станет постепенно освобождаться от туч. Температура же воздуха опустится до 0…-5 градусов. Скорость западного ветра будет достигать скорости 6-11 метров в секунду.

2 октября, в среду, температура воздуха поднимется на пару градусов днем, а вот ночью останется прежней. Зато существенных осадков не ожидается, а ветер сменит направление на юго-западное и немного стихнет.

В четверг, 3 октября, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +9…+14 градусов, а юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метра в секунду. Ночь будет теплее предыдущих: -2…+3 градуса.

В пятницу, 4 октября, будет еще теплее, осадков также не ожидается, а ветер будет еще тише. Воздух прогреется днем до +11…+16 градусов, а ночью столбики термометров опустятся лишь до +2…+7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Подростков из Кузбасса заметили за опасными играми
Сгубило хвастовство: двое воришек из Кузбасса выдали громкие разговоры
Жительница Кузбасса ограбила дом попавшей в больницу подруги
Бездомные собаки застряли на Кемеровском острове
Кузбасские власти рассказали о готовности пассажирского транспорта к зиме
В Кузбассе отмечают День уважения старшего поколения
Вложения в субординированные облигации Россельхозбанка принесли инвесторам не менее 9 процентов годовых
В Кузбассе начали искать браконьеров при помощи беспилотников
Кузбасские подростки вместе с взрослым подельником ограбили два дома
РСХБ стал первым банком, начавшим реализацию программы повышения конкурентоспособности сельхозпроизводителей
В Кузбассе замначальника вагонного депо подозревают в получении взятки в 120 тысяч рублей
На кузбасской автомагистрали вводятся ограничения по скорости
Россельхозбанк в Кузбассе выдал первые займы по упрощенной программе кредитования фермеров
Найди леопарда: кузбассовцы пытаются решить фотозагадку из интернета
Сотрудники кемеровского аэропорта будут отстреливать тетеревов
Администрации Кемерова выписали штраф из-за плохих дорог