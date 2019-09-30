Иногда оно возвращается: в Кузбасс вновь идет тепло

Осеннее тепло вновь возвращается в Кузбасс. Последний сентябрьский день отметился в Кузбассе снегом. А вот октябрь начнется с потепления. К концу недели не только прекратятся осадки, но и потеплеет до +16 градусов.

В первый день октября все еще будет прохладно. Днем воздух прогреется максимум до +9 градусов, а местами столбики термометров едва достигнут отметок в +4 градуса. Днем возможны небольшие осадки – дождь и мокрый снег. Но уже к ночи небо станет постепенно освобождаться от туч. Температура же воздуха опустится до 0…-5 градусов. Скорость западного ветра будет достигать скорости 6-11 метров в секунду.

2 октября, в среду, температура воздуха поднимется на пару градусов днем, а вот ночью останется прежней. Зато существенных осадков не ожидается, а ветер сменит направление на юго-западное и немного стихнет.

В четверг, 3 октября, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +9…+14 градусов, а юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метра в секунду. Ночь будет теплее предыдущих: -2…+3 градуса.

В пятницу, 4 октября, будет еще теплее, осадков также не ожидается, а ветер будет еще тише. Воздух прогреется днем до +11…+16 градусов, а ночью столбики термометров опустятся лишь до +2…+7 градусов.