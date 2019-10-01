Черви в супе: как обед курсантов КИФСИН оказался испорченным

Чем кормят курсантов Кузбасского института ФСИН? Супы, каши, лапша, овощи, мясо – в общем, как в любой столовой. За качеством еды здесь следят. Еще бы! Все-таки это не просто учебное заведение. Здесь готовят будущих сотрудников внутренней службы, призванных стоять на страже порядка. И вот – ЧП.

- Оперативный дежурный снимал пробу, как положено. Съел тарелку супа и увидел на дне червей, - так рассказал своим родным один из курсантов. И прислал фотографии с теми самыми червями.

Родные были в ужасе: как в тарелках у детей могли оказаться червячки?! Неужели курсантов, призванных защищать закон, кормят хуже заключенных? И тут же обратились к юристу, Дмитрию Смышляеву. Адвокат внимательно рассмотрел снимки и, в свою очередь, прислал их нам в редакцию. На одном из снимков в мешке с гречкой лежит трупик мышки…

В КИФСИН очень сомневаются, что мышка в крупе действительно была найдена в институте. ФОТО: Дмитрий Смышляев

Была ли мышь?

С вопросом, настоящие ли это фотографии и как червячки могли оказаться в еде мы обратились в Кузбасский институт ФСИН России. Заместитель начальника института по тылу - начальник отдела тылового обеспечения полковник внутренней службы Николай Бухов первым делом рассказал о том, что во всех помещениях института регулярно проводится санобработка, дезинсекция и дератизация. То есть, обработка от мышей и тараканов.

- Когда курсанты уезжали в отпуск, мы провели ремонт. Кафель заменили, провели санитарную обработку – самую качественную. У нас даже в подвале везде кафель – неужели его крысы прогрызут? – объясняет Николай Бухов.

Червячки в крупе

А вот факт, что в тарелках оказались червячки, замначальника института не отрицает. Более того, подтверждает, что из кладовой института пришлось экстренно вывозить более трех тонн крупы. Как оказалось, в мае-июне была поставка крупы. Она оказалась заражена пищевой молью. Этот вредитель, к слову, может завестись даже на кухнях, где царит образцовый порядок, и чаще всего попадает туда именно с гречкой, рисом, овсянкой... До какого-то момента условия для развития личинок были неподходящими, и они спокойно ждали своего часа в мешках с крупами. А потом, когда было пущено отопление, в тепле да темноте и появились на свет личинки – те самые червячки.

червячок в еде. ФОТО: Дмитрий Смышляев

- Как только мы их обнаружили, написали претензию, и в течение двух дней вывезли три тонны круп, провели обработку помещения, где хранилась крупа, завезли новую, - подчеркнул Николай Бухов. - Поставщику выставлена претензия, которая предусматривает штрафные санкции за поставку некачественной продукции.

Подтверждают это и родственники курсантов: мол, было построение, на котором начальник училища все это объяснил. После того, как крупу вывезли, все помещения вновь обработали специалисты санэпиднадзора. Вот только курсанты теперь побаиваются есть то, что приготовлено в столовой: а вдруг, не все личинки уничтожены?