2019-10-02T15:57:37+03:00
Общество

В Белове отремонтировали одну из главных дорог города

Четырехполосная магистраль расположена в центре города
Яна ПОПОВА
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В Белове отремонтировали одну из главных дорог города. ФОТО: пресс-служба АКОВ Белове отремонтировали одну из главных дорог города. ФОТО: пресс-служба АКО
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Четырехполосную дорогу, расположенную в самом центре города по улице Октябрьской, отремонтировали в Белове.

Ежедневного по этому участку дороги проезжают более 25 тысяч машин. В последний раз ее ремонтировали в 2006 году. За это время дорога пришла в весьма плачевное состояние.

На этом раз рабочие расширили проезжую часть, уложили двухслойный асфальтобетонного покрытия, а также заменили шесть километров бордюрного камня и отремонтировали тротуар вдоль многоквартирных домов и частных домов.

Кроме того, коммунальщики обновилипять автобусных заездных карманов, два остановочных павильона, установили более четырехсот дорожных знаков, оборудовали пять пешеходных переходов дорожными знаками на выносных кронштейнах, установили пешеходные ограждения, нанесли новую дорожную разметку и разметку велосипедной дорожки, а «зебру» сделали особой прочной – пластиковой.

– Уже меньше года остается до областного Дня шахтера, который в 2020 году примет Белово. Сегодняшнее открытие дороги — первый шаг в подготовке территории к торжествам, – дополняет первый замгубернатора Вячеслав Телегин. – Вместе мы сделаем все, чтобы город за год еще больше похорошел и достойно встретил гостей.

Отметим, общие затраты на ремонт дорог в Белове составили 208 миллионов рублей, в том числе и из областного бюджета - 160 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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