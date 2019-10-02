Чуть не затоптали: на концерте Бузовой в Новокузнецке из-за давки пострадали дети

В Новокузнецке состоялся концерт Ольги Бузовой Поклонники остались довольны выступлением. Однако не обошлось без неприятных сюрпризов: позднего начала концерта и детей, едва не пострадавших от давки

Выступление Ольги Бузовой началось с двухчасовых опозданием, однако верные поклонники дождались своего кумира. В течение всего выступления зрители - в основном зрительницы – кричали, визжали и всячески выражали позитивные эмоции. В конце выступления Ольга Бузова спустилась со сцены и вышла на арену, а потом пригласила подойти детейчтобы те потанцевали с ней. Ребятишки тут же ринулись к Ольге, а вместе с ними и взрослые. Они едва не задавили и исполнительницу, и детей.

Одну из зажатых зрителями девочек Ольга Бузова взяла на руки.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Одну из девочек, оказавшихся зажатых среди более взрослых людей, Бузова подняла на сцену, взяла на руки, успокоила. А потом попеняла зрителям:

- Я хотела, чтобы вы со мной потанцевали… Что ж вы детей чуть не затоптали! – а потом обратилась к ребенку. – Где мама твоя? Давай Максим отведет тебя за ручку, как принцессу…

К счастью, все закончилось хорошо, и дети, вышедшие потанцевать с Ольгой Бузовой, лишь испугались давки и шума.