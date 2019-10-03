2019-10-03T07:29:43+03:00
Происшествия

Учительницу из Кемерова перепутали с порноактрисой и заставили уволиться

Сходство с героиней фильмов для взрослых обнаружили учащиеся
Екатерина РОМАНОВА
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Учительницу из Кемерова перепутали с порноактрисой и заставили уволиться. ФОТО: соцсетиУчительницу из Кемерова перепутали с порноактрисой и заставили уволиться. ФОТО: соцсети
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Учащиеся одного из техникумов Кемерова обнаружили удивительную вещь. Одна из преподавательниц учебного заведения оказалась очень похожа на порноактрису.

Преподаватель одного из кемеровских техникумов преспокойно вела свой предмет, в свободное время готовила школьников к ОГЭ - в общем, была самым обычным учителем. Пока в один прекрасный день кто-то из учащихся техникума не посмотрел порнофильм. Главной героиней фильма оказалась женщина, один в один похожая на педагога. Сходство было настолько очевидным, что подростки решили поделиться этим открытием с самой учительницей. Та внимательно выслушала их и сказала, что актриса - просто очень похожий на нее человек. Тогда подростки заявили: мол, готовы поверить в это, если наша уверенность будет оплачена.

Так начали распространяться слухи о нехороших занятиях преподавателя. ФОТО: соцсети.

Так начали распространяться слухи о нехороших занятиях преподавателя. ФОТО: соцсети.

Учительница не стала платить подросткам ни копейки, и тогда они разослали пикантное видео в городских чатах и пабликах. Подборку с горячими видеороликами выложили в одном из интернет-сообществ. Обсуждение видео оказалось не менее горячим. Часть комментаторов потребовала, чтобы руководство техникума, где работает женщина, срочно поставили в известность, а ее саму уволили.

«Пока не будет доказательств в виде родинок или шрамов – не поверю!» - заявляет один из пользователей. И ему тут же предоставляют эти доказательства…

«Учителя должны быть примером для учеников своих. А наших детей необходимо учить целомудрию!» - уверен один из комментаторов

"Дайте доказательств!" ФОТО: соцсети.

"Дайте доказательств!" ФОТО: соцсети.

«Учителя не должны *** что ль? Не люди?» - возмущается другой.

«Но не выкладывать это в интернет! <…> пусть занимается, чем хочет, но она преподает детям и дает плохой пример неокрепшим умам», - отвечает еще один пользователь.

«В отличие от вас, <…>, человек, очевидно занимается любимыми делами как в профессиональной, так и в домашней сфере своей жизни», - уверен один из пользователей.

Большая честь комментаторов сошлась в мнении, что преподаватель может заниматься чем хочет, но снимать это на камеру и выкладывать в общий доступ – неосмотрительно и неэтично.

К слову, отношение к преподавателю стало прохладным как среди учеников, так и со стороны педсостава. В настоящее время женщина не работает в техникуме, а информация о ней как преподавателе удалена с сайта образовательного учреждения. Кроме того, удалены личные страницы в соцсетях.

Некоторые пользователи предложили не смешивать профессиональную деятельность и личную жизнь. ФОТО: соцсети.

Некоторые пользователи предложили не смешивать профессиональную деятельность и личную жизнь. ФОТО: соцсети.

Мы дозвонились в учебное заведение, где разгорелся скандал с просьбой прокомментировать увольнение преподавателя из-за видеороликов.

- Мы никаких комментариев не даем по этому поводу. Руководства на месте нет - их вызвали в Департамент образования, - ответили в приемной руководителя.

Запрос в Департамент образования также был направлен. Пока официального ответа нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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