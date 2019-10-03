2019-10-03T06:05:49+03:00
Общество

Горнолыжный комплекс Шерегеш планируют сделать чище для посетителей

Общественники обсудят проект реконструкции водоснабжения и водоотведения
Ирина АВТУШКО
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Горнолыжный комплекс Шерегеш планируют сделать чище для посетителей . Фото - пресс-служба АКОГорнолыжный комплекс Шерегеш планируют сделать чище для посетителей . Фото - пресс-служба АКО
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Областные власти сообщили о том, что в Таштагольском районе, в популярном горнолыжном комплексе Шерегеш и курортной зоне горы Зеленой планируется провести реконструкцию сооружений водоочистки и водоотведения. Проект будет обсужден с общественниками.

Данный вопрос поднимался еще в мае нынешнего года и был одобрен после работы делегации Кузбасса во главе с Сергеем Цивилевым в Совете Федерации России. А в начале сентября регион подал заявку на финансирование проектов.

Районные власти заверили, что подготовка проектной документации завершается. После этого ее представят общественности - это решение губернатора.

Отметим, что проект послужит дальнейшему развитию популярного курорта Горной Шории. Действующие очистные сооружения устарели и не справляются с наплывом туристов, так как полвека назад были ориентированы только на жителей Шерегеша. При мощности 8 тысяч кубометров в сутки они загружены на 100 процентов. А реконструкция позволит увеличить производительность вдвое.

Что касается проекта системы водоснабжения, то планируется провести работы на водозаборе «Четвертый ключ», построить фильтровальную станцию, комплекс трубопроводов, насосных станций и вспомогательных объектов по обеспечению поселка и гостиничного городка достаточным количеством воды для бытовых и технологических нужд.

- Почти год ведутся гидрогеологические исследования водохранилища, динамики поступления воды. Ход проектных работ соответствует плану, что обеспечит готовность проектной документации и проведение госэкспертизы к концу ноября, - отметили в администрации области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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