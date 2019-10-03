СУЭК стала трижды призером самого престижного конкурса ТЭК

Сразу три награды из рук возглавляющего экспертный совет «МедиаТЭК» пресс-секретаря Президента России, заместителя руководителя Администрации Президента России Дмитрия Пескова и Министра энергетики РФ Александра Новака получил Заместитель генерального директора АО «СУЭК» Сергей Григорьев.

В частности, «СУЭК-Кузбасс» победила в номинации «Экологическая инициатива» с проектом по уборке туристических зон Кузнецкого Алатау «Экологический марафон "Zубочистка"». В номинации «Социальная и экологическая инициатива» СУЭК была награждена за реализацию в регионах России проекта «Лыжи мечты» по реабилитации детей с диагнозом ДЦП через горнолыжный спорт.

Также СУЭК стала победителем конкурса за масштабную социально-экологическую деятельность, осуществляемую совместно с руководством Красноярского края.

СУЭК много лет подряд отмечается наградами «МедиаТЭК» - самого престижного и авторитетного конкурса в профессиональной среде ТЭК. Проводится конкурс Министерством энергетики РФ, в состав экспертного совета конкурса входят руководители крупнейших федеральных деловых СМИ, факультетов журналистики российских высших учебных заведений, представители органов государственной власти, эксперты в области ТЭК. Возглавляет экспертный совет пресс-секретарь Президента России, заместитель Руководителя Администрации Президента России Дмитрий Песков.